批綠不想還假於民「還假話愚民」！他酸：徵花式反放假理由

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

立法院三讀通過《紀念日及節日實施條例》修正案，新增5天國定假日。對此，民進黨陣營表態反對，認為立法倉促、假日選擇不符史觀等。民眾黨副秘書長許甫隨即發文反擊，直批民進黨「不想還假於民，還要假話愚民」，並徵求網友分享「花式反對放假理由」，貼文一出立刻掀起熱議。

許甫在臉書表示，藍白兩黨順應民意推動修法，成功還假於民，「人民的五天假拿回來了」，但民進黨卻再度反對。他舉出綠營多位成員發言，如沈伯洋直言「因為這五天不是我們提的，我們的都被拒絕」、郭昱晴則憂心「怕勞工放太多假被AI取代」、林宜瑾更形容「放五天假是糖衣毒藥」，甚至看到罷團說，「等到大罷免成功把這些假通通砍掉」。

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許甫忍不住直嘆，「民進黨說重視勞工，卻因意識形態作祟。」他也點名綠營內政委員會多名立委，包括張宏陸、蘇巧慧、黃捷、吳琪銘、李柏毅，「從來都沒有提出國定假日法的草案」。他強調，台灣是公認的「過勞之島」，「人民想喘口氣，有錯嗎？」

貼文最後，許甫再度點名民進黨，「不想還假於民，還要假話愚民。」並呼籲民眾若想保留這5天假期，就要站出來反對大罷免。最後他hashtag開酸「#AI表示又我的鍋？」