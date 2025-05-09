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民進黨為何不挺5天假？沈伯洋給4原因「我們提的假日全被拒絕」

▲▼民進黨立法委員陳素月、何欣純、沈伯洋、賴瑞隆、蔡易餘共同召開「台灣防線要守住，慎防中國洗產地，關稅談判更不利！」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立法委員沈伯洋。（圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

立法院今（9日）三讀通過《紀念日及節日實施條例》修正案，新增包括教師節（9/28）、台灣光復節（10/25）、行憲紀念日（12/25）、小年夜等4天國定假日，並將5月1日勞動節擴大為全國放假日，合計「4+1」共5天新增假日，此案經藍白2黨聯手推動通過後，隨即引發民進黨立委反彈。對此，綠委沈伯洋也給出了4大原因。

隨著該修正案三讀通過，不少藍營粉專與媒體人陸續貼出民進黨反對的表決紀錄，質疑綠委不挺勞工權益，「不讓大家放假」，網友也紛紛湧入民進黨立委沈伯洋的社群媒體留言，要求說明。對此，沈伯洋也在臉書發文回應，揭示民進黨反對該修法版本的「4大理由」。

▲立法院今（9日）表決通過《紀念日及節日實施條例》修正案，三讀完成。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院今（9日）表決通過《紀念日及節日實施條例》修正案，三讀完成。（圖／記者屠惠剛攝）

首先，沈伯洋指出，民進黨所提的假日選項全數遭到拒絕，完全沒有被納入協商，顯示對立法過程缺乏討論與共識；其次，該版本選定特定職業或意義的節日，忽略其他職業群體的權益與公平性，相較之下由行政院依職業或行業彈性調整假期較為合理。

第三，沈伯洋強調，國民黨與民眾黨在程序上再度出現問題，「表決當時我們根本還沒拿到他們臨時更改的法條版本」，即須在看不到內容的情況下倉促表決，這樣的程序不透明讓民進黨難以接受；第四，若真正關心工時與勞權，就應另行修正與工時有關的法律，而非將假日與工時議題混為一談。

沈伯洋強調，民進黨並非反對增加假期本身，而是反對「在程序混亂、溝通不足的前提下」倉促推案。此外，假期制度涉及公平性、執行彈性與制度設計，不應淪為政治操作的工具，更不該只用「放假與否」作為評價標準。

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