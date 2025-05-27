嘉義市長黃敏惠連霸五星市長　教育、環保、醫療全台第一

▲▼ 教育、環保、衛生全台第一！嘉義市長黃敏惠獲《遠見雜誌》五星市長肯定、醫療五連霸封王 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2025《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查今(27)日公布，嘉義市長黃敏惠三度獲遠見雜誌「五星市長」肯定，並以滿意度75.7%、八大施政面向滿意度77.4%雙雙創下全台第二的好成績，反映市民對施政成果的認同。在八大施政面向中，教育、環保及醫療的滿意度都是全台第一，其中「醫療」面向更長達五年獲第一肯定，寫下同一縣市霸榜單一面向最長紀錄的同時，也獲《遠見雜誌》盛讚為醫療之都。

黃敏惠市長感謝每一位五星市民的支持與信任，因為有市民朋友的鼓勵，嘉義市才能持續向前。嘉義市的幅員小、資源少，感謝《遠見雜誌》給予五星市長的肯定，印證只要咱「有心」（台語）去做，用心經營，堅持做好每一件事，就能推動城市進步、獲得認同；嘉義市重視教育，每年超過1/3預算投注於教育、重視長照與醫療，與市民站在一起守護健康，將「永續」融入施政治理，邁向新永續，此次評比中，在教育、環保及醫療滿意度面向獲全台第一，就是最好的證明。

黃敏惠市長強調，民調是城市施政學習的重要參考，「五星市長」的榮耀來自於五星市民的肯定、八大施政面向能創下亮眼成果，在感謝市民給予市府團隊最真實的回饋的同時，也提醒著市府團隊要繼續前進、持續傾聽。施政「沒有最好，只有更好」，市府團隊將繼續帶著熱忱與決心，一步一腳印，與市民朋友們一起，讓嘉義市超越嘉義市。

2025《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查，針對「教育」、「環保」、「警政治安」、「道路與交通」、「消防與公共安全」、「醫療衛生」及「觀光休閒」與「經濟與就業」等八大施政面向進行調查，嘉義市在八大面向總體滿意度獲77.4％、全台第二的高度肯定；其中，教育、環保及醫療的滿意度都是全台第一，醫療衛生面向更是以88.3%的高滿意度連續五年獲第一肯定，創下同一縣市「霸榜」最長紀錄。環保面向更是以全台唯一滿意度破八成的83.9%、較去年提升8.7的漲幅，獲得民眾肯定，展現城市邁向「新永續」成果。

觀光休閒面向同樣表現亮眼，嘉義市雖然無大山大水的自然環境，仍憑藉著豐厚人文底蘊與新潮多元的魅力奪得滿意度全台第4、非六都第2的高度肯定。匯集眾多美食、小吃的文化路夜市在2024年創下吸引超過1598萬人次紀錄，為全台第二熱門景點，成為全台夜市人潮之冠，春節期間滿滿人潮更被網友笑稱是「大型暖暖包」，展現嘉義市觀光旅遊的人氣。

此外，「消防與公共安全」滿意度獲83.3%肯定，為本島滿意度最高縣市、超越六都；警政治安以全台第二、84.1%滿意度，同樣獲高度評價。