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高雄市長「挺賴接棒」！　賴瑞隆獲過半跨黨派里長支持

▲▼賴清德前往籬仔內代天院、前鎮鎮南宮參香祈福，輔選立委賴瑞隆。（圖／賴清德競辦提供）

▲民進黨立委賴瑞隆積極爭取參選高雄市長。（資料照／賴清德競辦提供）

政治中心／台北報導

隨著高雄市進入後陳其邁時代，2026年民進黨的接棒人選輪廓逐漸清晰。一位與各派系交好的地方黨政要角指出，相對於近日媒體圈不斷傳出「派系合作點將風聲」，高雄綠營基層早已行動表態，賴瑞隆日前獲得全市891位里長中超過500人的公開支持；僅是初選即有過半且跨黨派的里長相挺，在歷年港都百里侯選舉中前所未見，基層「挺賴」意向逐漸成形。

黨政要角強調，在民進黨四位有志參選市長的現任立委中，投身選舉較晚的賴瑞隆知名度相對較低，但最年輕具有爆發力，三次立委選舉屢屢創下票數第一名佳績，加上曾擔任市府新聞及海洋局長，任內成績亮眼，且對市政熟稔爭取預算能力強，國會表現長期穩居民間團體評鑑第一名，投入初選隨著知名度提升，支持度快速攀升，沒有包袱形象清新，各界高度看好後勢接棒潛力。

該位黨政要角分析，高雄市幅員遼闊，且原市區、縣區的人口及產業結構皆不盡相同，所以市民對行政首長的要求首重的是正派格局、城市遠見及建設能力；也就是說，「親和力接地氣」、「積極建設招商」，是高雄人非常重視的要素；從歷次選出的市長身上也都能印證這點。

事實上賴瑞隆的看好度也充分顯現在基層實力，黨政要角指出，去年12月賴瑞隆舉辦的「感恩晚會」中，全市891位里長便有超過500位站出來表態支持，里長排排站團結態勢前所未見。尤其，賴瑞隆在近幾個月紮實掃了二十幾個市場、主辦超過四十場座談會，多位跨派系議員、地方頭人都站出來相挺，更不乏無黨籍甚至國民黨人士，顯見跨越黨派的吸票能力。「認真努力深入基層」還是最對南部民眾口味。

▼賴瑞隆宣布參選高雄市長記者會。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲▼賴瑞隆 宣布參選高雄市長 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

值得注意的是，在賴瑞隆主辦的座談中，大高雄里長聯誼總會主席張宇讚、副總主席林明雄、許有長、黃文良、邱瑞明等人，每場皆率領十數位各區里長們出席，致詞公開向鄉親拜託「初選民調請支持賴瑞隆」，不同黨籍的里長在初選階段就願意表態，顯見地方無分藍綠對賴瑞隆能力人品的肯定支持。

另外，一位地方資深議員分析，賴瑞隆除了身段柔軟「接地氣外」，他另外一項特點是形象穩健、親和力佳，尤其又以高度執行力為人熟悉，故「喜好度高，仇恨值低」，難怪選舉得票數屢屢第一，對於未來市長選舉拓展「中間選民」乃至於「藍營民眾」的支持度，都具有極高潛力。

該議員指出，賴瑞隆在立法院第一線為高雄台灣全力奮戰，面對在野黨的不公不義充分發揮理直霸氣的一面，也在選民心中留下深刻印象，加上近期形象看板、勤掃市場、廣辦座談等引領黨內初選的組織節奏，都讓高喜好度隨著知名度提升轉換成支持度，難怪近幾次民調都已維持在領先群，也造成其他競爭對手的壓力。

熟悉高雄生態的黨政人士也認為，賴瑞隆勤走基層得到跨黨派跨派系基層肯定，展現穩健理性務實的風格，普遍認為最具備市長格局。隨著「鴨子划水」知名度持續提升，民進黨初選派系局勢混亂，但基層態度將越來越清晰。

▼賴清德與立委賴瑞隆。（資料照／賴清德競辦提供）

▲▼賴清德前往籬仔內代天院、前鎮鎮南宮參香祈福，輔選立委賴瑞隆。（圖／賴清德競辦提供）

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