▲陳其邁獲五星市長肯定，北上出席贈獎典禮。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

2025《遠見》縣市長施政滿意度調查，高雄市長陳其邁再度榮獲五星市長肯定，施政滿意度及八大面向平均滿意度雙雙高居六都第一，創下9年來新高。他致詞時坦言，高雄伴隨又老又窮、空氣污染、治安差等標籤，他是在困難環境中每年進步半顆星，很感謝市民及議會支持，以及市府同仁的努力。

陳其邁今（5）日率市府團隊北上出席贈獎典禮，他感謝高雄市民與議會支持、市府同仁努力及《遠見雜誌》肯定，也有感而發表示獲獎縣市長都花很多時間、想盡方法解決問題，把城市的刻板標籤撕掉，自信勇敢地前進。

▲獲五星市長肯定！陳其邁感謝市民及議會的支持，以及市府同仁的努力。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁表示，從地理來看，除了基隆市長謝國樑之外，其他與會縣市都在濁水溪以南，特點是離首都台北越遠，越有自己發展的空間。

回首自身31年的從政生涯，擔任高雄市長一職要面對的就是長期未解的老問題，伴隨又老又窮、空氣污染及治安差等標籤，他是在如此困難的環境中，從3.5顆星開始，每年進步半顆星，一路到去年及今年的5顆星肯定。

陳其邁進一步表示，高雄經濟發展從六都最後1名，到現在滿意度在六都是第1名，高雄營業銷售總額從他就任市長前的4.5兆元，增加至現在的6兆元。

另外，高雄過往在環保的部分都是第6名，經過改善空氣品質、通過高雄市淨零城市發展自治條例、跟清華大學合作碳權計畫、成立淨零學院，以及市議會通過碳預算等，在困難的重工業污染情況下，一步一步往前走。

陳其邁也提及當初爭取台積電進駐高雄，或大型企業投資高雄的過程，市府想盡辦法、同仁們披星戴月解決水電等各式問題。因此，獲獎的榮耀要歸給高雄市民與市府團隊，淨零、數位轉型之路艱辛，但高雄市政府一步一步做到了。

▲獲五星市長肯定！陳其邁：努力撕去高雄「又老又窮」刻板標籤。（圖／記者賴文萱翻攝）

根據《遠見雜誌》日前公布的「2025縣市長施政滿意度調查」，高雄團隊表現全台第3名，八大施政面向中，有六項在六都排名第一，包括「教育、環保、道路交通、經濟就業、醫療衛生、觀光休閒」，另在「警政治安、消防公安」名列六都第二，成績亮眼

其中，「觀光休閒」滿意度82.9%，全台第1，2024年演唱會經濟吸引171萬人次、創造57億元觀光產值；吉伊卡哇主題活動吸引逾600萬人次，帶動破百億觀光收益，燈會也創下多項紀錄。

「教育」面向，推動雙語教育普及率達100%，2025年相關預算較2020年增165倍；準公共幼兒園數量全國最高，平價教保服務達100%。

「環保」面向，2025年淨零預算達285億元，制定全國首部淨零自治條例並推動碳預算，且成立淨零學院，已培訓4,500人次；「道路交通」面向，捷運延伸與輕軌成圓，輕軌千萬運量提前達標，黃線、紫線等新線加速推動。

「經濟就業」面向，台積電進駐促成半導體S廊帶，招商總投資達8,400億元，亞灣2.0建構AI產業生態系，創造更多就業機會；促參績效全國第一，民間投資達493億元，連四年無新增舉債。

▲陳其邁率市府團隊北上出席贈獎典禮。（圖／記者賴文萱翻攝）

「醫療衛生」面向，透過全國首座城市級主權AI平台，提供個人化健康管理；長照據點已設555處，達成率近85%；亦首創「坐月子到宅服務」與育兒津貼加碼。

「警政治安」面向，2024年槍擊、暴力犯罪與重大刑案偵破率100%，發生率較2020年下降逾65%。「消防公安」面向，滿意度全台進步最多，消防預算增幅逾50%，添購多項高科技救災設備，提升災害應變效率。

贈獎典禮上，陳其邁市長從「遠見•天下文化」創辦人高希均手中接下五星市長獎盃，市府團隊包含環保局長張瑞琿、交通局長張淑娟、衛生局長黃志中、觀光局長高閔琳、研考會主委陳博洲及新聞局長項賓和都出席此盛會。