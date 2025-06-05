　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獲五星市長肯定！陳其邁：努力撕去高雄「又老又窮」刻板標籤

▲▼獲五星市長肯定！陳其邁：努力撕去高雄「又老又窮」刻板標籤。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁獲五星市長肯定，北上出席贈獎典禮。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

2025《遠見》縣市長施政滿意度調查，高雄市長陳其邁再度榮獲五星市長肯定，施政滿意度及八大面向平均滿意度雙雙高居六都第一，創下9年來新高。他致詞時坦言，高雄伴隨又老又窮、空氣污染、治安差等標籤，他是在困難環境中每年進步半顆星，很感謝市民及議會支持，以及市府同仁的努力。

陳其邁今（5）日率市府團隊北上出席贈獎典禮，他感謝高雄市民與議會支持、市府同仁努力及《遠見雜誌》肯定，也有感而發表示獲獎縣市長都花很多時間、想盡方法解決問題，把城市的刻板標籤撕掉，自信勇敢地前進。

▲▼獲五星市長肯定！陳其邁：努力撕去高雄「又老又窮」刻板標籤。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲獲五星市長肯定！陳其邁感謝市民及議會的支持，以及市府同仁的努力。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼獲五星市長肯定！陳其邁：努力撕去高雄「又老又窮」刻板標籤。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁表示，從地理來看，除了基隆市長謝國樑之外，其他與會縣市都在濁水溪以南，特點是離首都台北越遠，越有自己發展的空間。

回首自身31年的從政生涯，擔任高雄市長一職要面對的就是長期未解的老問題，伴隨又老又窮、空氣污染及治安差等標籤，他是在如此困難的環境中，從3.5顆星開始，每年進步半顆星，一路到去年及今年的5顆星肯定。

陳其邁進一步表示，高雄經濟發展從六都最後1名，到現在滿意度在六都是第1名，高雄營業銷售總額從他就任市長前的4.5兆元，增加至現在的6兆元。

另外，高雄過往在環保的部分都是第6名，經過改善空氣品質、通過高雄市淨零城市發展自治條例、跟清華大學合作碳權計畫、成立淨零學院，以及市議會通過碳預算等，在困難的重工業污染情況下，一步一步往前走。

陳其邁也提及當初爭取台積電進駐高雄，或大型企業投資高雄的過程，市府想盡辦法、同仁們披星戴月解決水電等各式問題。因此，獲獎的榮耀要歸給高雄市民與市府團隊，淨零、數位轉型之路艱辛，但高雄市政府一步一步做到了。

▲▼獲五星市長肯定！陳其邁：努力撕去高雄「又老又窮」刻板標籤。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲獲五星市長肯定！陳其邁：努力撕去高雄「又老又窮」刻板標籤。（圖／記者賴文萱翻攝）

根據《遠見雜誌》日前公布的「2025縣市長施政滿意度調查」，高雄團隊表現全台第3名，八大施政面向中，有六項在六都排名第一，包括「教育、環保、道路交通、經濟就業、醫療衛生、觀光休閒」，另在「警政治安、消防公安」名列六都第二，成績亮眼

其中，「觀光休閒」滿意度82.9%，全台第1，2024年演唱會經濟吸引171萬人次、創造57億元觀光產值；吉伊卡哇主題活動吸引逾600萬人次，帶動破百億觀光收益，燈會也創下多項紀錄。

「教育」面向，推動雙語教育普及率達100%，2025年相關預算較2020年增165倍；準公共幼兒園數量全國最高，平價教保服務達100%。

「環保」面向，2025年淨零預算達285億元，制定全國首部淨零自治條例並推動碳預算，且成立淨零學院，已培訓4,500人次；「道路交通」面向，捷運延伸與輕軌成圓，輕軌千萬運量提前達標，黃線、紫線等新線加速推動。

「經濟就業」面向，台積電進駐促成半導體S廊帶，招商總投資達8,400億元，亞灣2.0建構AI產業生態系，創造更多就業機會；促參績效全國第一，民間投資達493億元，連四年無新增舉債。

▲▼獲五星市長肯定！陳其邁：努力撕去高雄「又老又窮」刻板標籤。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁率市府團隊北上出席贈獎典禮。（圖／記者賴文萱翻攝）

「醫療衛生」面向，透過全國首座城市級主權AI平台，提供個人化健康管理；長照據點已設555處，達成率近85%；亦首創「坐月子到宅服務」與育兒津貼加碼。

「警政治安」面向，2024年槍擊、暴力犯罪與重大刑案偵破率100%，發生率較2020年下降逾65%。「消防公安」面向，滿意度全台進步最多，消防預算增幅逾50%，添購多項高科技救災設備，提升災害應變效率。

贈獎典禮上，陳其邁市長從「遠見•天下文化」創辦人高希均手中接下五星市長獎盃，市府團隊包含環保局長張瑞琿、交通局長張淑娟、衛生局長黃志中、觀光局長高閔琳、研考會主委陳博洲及新聞局長項賓和都出席此盛會。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 4 2453 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高中學霸遭退貨！　已3天未到校
8款LINE貼圖免費下載！
100kg學長性侵辯「她屁股有抬高」　學妹崩潰：對方太壯又兇
與劉詩詩頻傳離婚！　吳奇隆公開現身「細節被抓包」
國道車禍！正妹道歉鞠躬「露火辣乳溝」　網歪樓：誠意十足
獨／林千又知名髮廊爆粗口！不滿服務飆罵：你他X的

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陸懸賞「資通電軍」每人4萬元　陸委會：民眾配合恐違《國安法》

賴苡任提假處分遭駁　中選會提醒送件要出示張克晉身分證等3文件

獲五星市長肯定！陳其邁：努力撕去高雄「又老又窮」刻板標籤

「罷瑤」搞錯受理機關遭北高行駁回　賴苡任：會討論後續應對

就任民進黨高市黨部主委周年　黃文益盼市長初選越快越好

社宅竟淪A片拍攝現場　住戶反映北市府竟踢皮球

綠議員要求改名中正路　蔣萬安爆：柯建銘拿促轉條例換一例一休

田秋堇怨沒公務車不方便　黃光芹揪1疑點：恐涉使公務員登載不實罪

網友PO社群徵青少年參加性愛趴　北市警已出手：時機成熟就行動

賴清德敞廳軍禮迎瓜地馬拉總統　共同簽署「半導體合作意向書」

粉絲暖叮嚀「多愛自己」 惹哭趙露思：妳故意的！

周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了

【這種畢典怎麼輸】大腿炸裂！男同學短裙上身熱舞　目光無法從大腿移開啊 #善化高中

【我才是第三者QQ】看到爸爸來接！女兒秒舉雙手燦笑媽媽傻眼

秦漢&謝盈萱黑色笑話時間

【猜中店員年齡被請客 ! 】可愛女生一個人吃海底撈被請客 超幸運!

【誰還在手寫？】畢冊直接絹印蓋下去成品美到炸

婚禮現場只見新娘身影！　新郎送醫她自己結婚超堅強

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

陸懸賞「資通電軍」每人4萬元　陸委會：民眾配合恐違《國安法》

賴苡任提假處分遭駁　中選會提醒送件要出示張克晉身分證等3文件

獲五星市長肯定！陳其邁：努力撕去高雄「又老又窮」刻板標籤

「罷瑤」搞錯受理機關遭北高行駁回　賴苡任：會討論後續應對

就任民進黨高市黨部主委周年　黃文益盼市長初選越快越好

社宅竟淪A片拍攝現場　住戶反映北市府竟踢皮球

綠議員要求改名中正路　蔣萬安爆：柯建銘拿促轉條例換一例一休

田秋堇怨沒公務車不方便　黃光芹揪1疑點：恐涉使公務員登載不實罪

網友PO社群徵青少年參加性愛趴　北市警已出手：時機成熟就行動

賴清德敞廳軍禮迎瓜地馬拉總統　共同簽署「半導體合作意向書」

學霸高中生還有機會？中國醫否認取消錄取資格：6日開會決定

高雄港出現「巨大小熊軟糖」！全球60組藝術家、千件作品一次看

高中學霸造假「最佳辯士」請假3天未到校　是否出席畢典有變數

台中房市季報Q1價量雙跌　估價師：混合型訊號出現

斗六市長盃軟網聯誼賽登場　64小將球場拚戰熱血開打

捐血作公益慶祝警察節　航警響應捐血167袋創紀錄

劉若英睽違13年再當女主角「把自己當新人」！　攜手小12歲薛仕凌譜寫姐弟戀

北美館2家新餐廳明開幕！法式小館提供家常菜　咖啡廳還能看飛機

12歲弟放學未依約現身客運站...15歲姊報警哭了　催淚家庭背景曝

舒華零濾鏡生圖美炸！「真實逆天長腿」太犯規　網友看傻：比例瘋了

婚禮現場只見新娘身影！　新郎送醫她自己結婚超堅強

政治熱門新聞

大陸懲戒父親貿易公司　沈伯洋直呼：非常榮幸1年被制裁3次

盧秀燕轟中正路改名　王惠美補刀這樣說

即／兒子婚前被爆劈腿　王義川喊告無緣媳婦

又失敗！　罷免蘇巧慧、吳琪銘二階未達標

多位綠委被爆搭公務車聚餐　沈伯洋：大家午休坐車去吃飯都不可以？

田秋堇怨沒公務車下雨會遲到　藍營嗆爆了

快訊／輝達總部選哪塊地？　蔣萬安鬆口：輝達就是要T17、18

陸控網攻企業通緝20人　資通電軍：絕非事實！明顯屬脈絡性操作

考試院秘書長劉建忻「立院備詢身體不適暈倒」　嚇壞在場立委

安全檢查後可考慮重啟核電　卓榮泰要中火再減少備用燃煤機組

罷蔡其昌、何欣純二階失敗　罷團宣告不送件

綠委被爆搭公務車吃火鍋　林楚茵翻出傅崐萁、韓國瑜搭車聚餐照反擊

王義川「沒見過兒子前女友」　告誡兒處理好自己感情事

快訊／這次不淋雨！　賴清德軍禮迎瓜地馬拉總統改府內敞廳舉行

更多熱門

相關新聞

葉伊恬參賽權遭拔！陳其邁轟桌協

葉伊恬參賽權遭拔！陳其邁轟桌協

莊智淵的17歲愛徒葉伊恬因桌協擅自替她回絕WTT參賽邀約，錯失登上大滿貫賽舞台的機會，引起大眾憤怒。高雄市長陳其邁今（3）日強調，桌協剝奪優秀選手出賽的機會非常不應該，等道歉等了好幾天也都拒絕檢討，喊話體育署「肩膀硬起來」，整頓協會並嚴加徹查，好好照顧我們的選手。

高雄市長「挺賴接棒」！　賴瑞隆獲過半跨黨派里長支持

高雄市長「挺賴接棒」！　賴瑞隆獲過半跨黨派里長支持

民調下跌遭轟　盧秀燕嘆：考99分被罵到臭頭

民調下跌遭轟　盧秀燕嘆：考99分被罵到臭頭

施政滿意度獲六都金獎　陳其邁：拚搏到最後1秒

施政滿意度獲六都金獎　陳其邁：拚搏到最後1秒

全台最多中正路在台南　朱：賴清德以前怎不改？

全台最多中正路在台南　朱：賴清德以前怎不改？

關鍵字：

高雄市長陳其邁施政滿意度獲獎典禮遠見雜誌

讀者迴響

熱門新聞

長髮正妹下保時捷「吐一口濃白」　39秒影片狂歪樓

台灣第一AV女優解答　「台日AV戴套歐美不用」

即／返家驚見「妹妹沒了呼吸心跳」！新北女報案救不回

是你嗎？加油中1000萬沒人領「獎落這縣市」

即／高中生涉造假學習歷程　中國醫、中山醫不錄取

即／川普宣布：禁止「這12國人民」入境

女大生控王文洋被罵妓女：生理期也不放過

遭陽交大、北醫撤錄取！　母校曝「學霸高中生心情」

陽明交大、北醫雙撤錄取！高中生母校發聲

上海迪士尼情侶照遭亂入　火爆妹動粗「雪乳走光」

王仁甫攜妻「飛一萬公里」參加愛女畢典！

快訊／國台辦「懲戒」沈伯洋父親公司　禁止與大陸進行交易

為進台積電！渣男工程師「肉體換內推」狂睡科技女

韓4海關包圍！台女星帶媽出國行李被鎖

學霸高中生誇大恐遭「5校通殺」　剩下3校回應了

更多

最夯影音

更多

粉絲暖叮嚀「多愛自己」 惹哭趙露思：妳故意的！

周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了

【這種畢典怎麼輸】大腿炸裂！男同學短裙上身熱舞　目光無法從大腿移開啊 #善化高中

【我才是第三者QQ】看到爸爸來接！女兒秒舉雙手燦笑媽媽傻眼

秦漢&謝盈萱黑色笑話時間

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面