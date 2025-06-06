台南與波蘭羅茲締結姐妹市　黃偉哲宣佈命名「羅茲路」紀念情誼

▲台南市與波蘭羅茲市今正式締結姐妹市，黃偉哲市長與茲丹諾夫斯卡市長共同簽署儀式現場，黃偉哲宣佈將台南一條新設道路命名為「羅茲路」，紀念兩市情誼。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市與波蘭第三大城羅茲市，6日締結為姐妹市，由市長黃偉哲與羅茲市長茲丹諾夫斯卡（Hanna Zdanowska）代表簽署協議，締盟儀式於台南市府舉行，波蘭台北辦事處處長高則叡、無任所大使宋光夫、奇美食品董事長宋光夫與總經理宋宗龍皆親臨見證，黃偉哲更宣佈為紀念兩市情誼，將台南一條新設道路命名為「羅茲路」。

此次締盟源自民間深厚交流基礎。台南在地企業奇美食品與波蘭食品集團在羅茲市合資建置產線，奠定雙城友誼基礎。去年黃偉哲市長出訪歐洲期間特地拜會羅茲市政府，今年2月，羅茲市副市長亦率團回訪台南，加速產業與學研合作契機，雙方互動熱絡，如今順利締盟，象徵交流進一步深化。

黃偉哲指出，羅茲與台南分別擁有600年與400年歷史，同為文化底蘊豐厚的古城，具高度互補性。他強調未來將持續深化文化、教育、觀光與商業等領域合作，並鼓勵雙方年輕世代展開跨國對話。黃市長感性表示：「兩座城市歷史悠久，也都勇於創新，今天的締盟不只是儀式，更是一段長遠合作旅程的開始。」

茲丹諾夫斯卡市長則指出，羅茲與台南的關係早由企業開啟，如今透過政府層級正式連結，期盼能將城市間的產業合作延伸至文化與教育領域，鼓勵青年學子走出國界、拓展視野。

波蘭台北辦事處高則叡處長強調，很榮幸能見證兩座代表性城市締結為姐妹市，感謝企業與政府攜手推動台波友好關係。宋光夫大使也表示，台波兩國人民皆誠懇友善，期盼此後在人民交流層面有更多連結。

羅茲市為波蘭重要產業與物流重鎮，地處交通樞紐、靠近首都華沙，亦是歐洲新興科技與藝術發展基地。本次來訪團由市長親自率領，包括國際合作部門、市議員、羅茲科技大學校長等成員，除拜訪奇美食品幸福工廠與奇美博物館外，亦將與成功大學展開學術合作，為台南引入更多國際資源。