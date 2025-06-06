偷拍2女童下體又猥褻！成大醫變態放射師　藏逾10萬部兒少性影像

▲成大醫院一名李姓放射師趁拍攝X光片時，偷拍2名女童下體，手機更持有超過10萬部兒少性交影像。（圖／記者林東良攝）



記者黃資真／台南報導

台南成大醫院一名李姓男放射師，在2024年利用對患者拍攝X光片的機會，先後偷拍2名未滿12歲女童的私密處並偷拍，警方逮到人時更從他手機查出下載10萬餘部兒少性交影像，一審被判處8年6月。案經上訴二審，台南高分院審酌李男與其中一名女童家屬和解，減輕判處3年10月。

判決指出，2024年某日，未滿12歲的的女童B女於全身麻醉手術後，由李男協助拍攝X光片，卻趁B女麻醉藥未完全消退、意識尚未完全清醒之際，藉著調整姿勢的機會，以手掌壓捏及以手指抓B女之屁股、腋下及靠近胸部處等身體隱私部位，並將B女穿著之手術衣拉起及將B女雙腿屈起，再持手機拍攝其胸部與下體。

B女清醒後，對於李男詭異的行為感到疑惑，遂於離開X光室後告知母親，母親在通知醫院並調閱監視器錄影畫面後，才抓到這名色狼放射師。

李男被逮後，也坦承在本案前曾用過類似手法，在同是未滿12歲的女童A女拍攝X光時，見她偶而裸落，持手機偷拍裸露下體，結果在第二次犯案後被抓到，警方甚至在他的手機內竟存有多達10萬2035部兒少性交影像。

▲李男與其中一名女童和解，女童與家屬也表示願意原諒。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫pakutaso）



一審法官認為，李男身為醫療人員，卻假借拍攝X光片之機會，利用被害兒童麻醉未退、智慮未臻成熟、及對醫療體系信賴，當下不知反抗之弱點來滿足私慾，顯見被告欠缺兩性倫理意識，性觀念偏差，雖坦承犯行，但未與被害人達成調解，依2個違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像罪，分別處3年8月、7年6月；無正當理由持有兒童及少年之性影像罪處7月，合併處8年6月。

案經上訴二審，法官審酌李男已與B女本人和家屬成立和解，且已當庭全數給付賠償完畢，其等均表示同意原諒，刑期酌減判處4年2月。全案仍可上訴。

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