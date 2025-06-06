車停家門口遭開罰！車主辯是私人土地　法官一看「停在路中央」

記者黃翊婷／綜合報導

台南一名車主阿強（化名）去年7月間將愛車停在自家門口，卻遭警方開單舉發，挨罰900元，他提出行政訴訟並強調停放地點是私人用地。但高雄高等行政法院法官檢視採證照片後，發現阿強的車是停在道路中間，明顯妨礙他人通行，最終仍認定他違規，裁定駁回。

▲阿強將車子停在家門口，結果卻收到違規罰單。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強去年7月間將一輛自用小客車停放在住家門口，被警方以有「在顯有妨礙他車通行處所停車」的違規行為舉發，挨罰900元罰鍰。

阿強不服遭罰款，決定提出行政訴訟，他強調，車輛是停放在自家門口的私人土地，經警員查看資料確認沒有違規，該地點也的確是私人用地。

台南市政府交通局則表示，該地點屬於都市計畫道路用地，由台南市區公所養護，並非私人土地；再者，從採證照片中可見，阿強車輛的停放處占據道路正中間，明顯妨礙其他人、車通行，違規事實明確。

高雄高等行政法院法官經檢視採證照片，發現阿強車輛的停放地點位於道路中間，右側路邊也有其他車輛停放，如果有駕駛想通過，勢必會受到他的車輛阻擋，導致無法順利通行，顯然已經對出入動線造成妨礙。

法官表示，採證時車輛處於熄火狀態，阿強也沒有在現場，已構成停車的要件，阿強是領有合格駕照的駕駛人，停車時應當注意地點是否妨礙到其他車輛通行、進出，他卻為了個人方便如此停車，縱使不是故意，也可認定有過失，應予裁罰，最終裁定駁回他的告訴，全案仍可上訴。