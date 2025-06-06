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台南安平男浮屍「胸背全刺青」查出身分了　家屬悲傷認屍

▲台南安平外海1.9浬處發現男浮屍，海巡署艦隊分署第四海巡隊派艇打撈，查明死者係葉姓男子。（記者林東良翻攝）

▲台南安平外海1.9浬處發現男浮屍，海巡署艦隊分署第四海巡隊派艇打撈，查明死者係葉姓男子。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南安平外海4日上午1名漁民在距岸約1.9浬的海域發現1具男性浮屍，立即通報海巡署，海巡署艦隊分署第四海巡隊派艇前往，歷時1小時才將浮屍打撈上艇，經連日追查循線查明死者是44歲葉姓男子，死因有待進一步釐清。

根據海巡署通報，4日上午11時45分許，第六巡防區指揮部接獲漁民通報，指在台南安平外海發現一具浮屍，立即指派第四海巡隊PP-3525艇前往處理。艇員於中午12時30分抵達現場，發現男子浮屍隨海流漂動，因當時海象不佳、浪況不穩，海巡人員冒險下海，耗時約1小時才成功將遺體打撈上艇。

死者為1名成年男子，身高約170公分，黑色短髮，身穿黑色短袖上衣與「EDWIN」藍色長褲，身上可見胸部、背部與腿部多處刺青，但無任何可辨識身分的證件。

據了解，案發當時在安平四草大橋發現1部機車，死者疑為44歲葉姓男子，經採指紋比對及家屬指認，確認死者為葉姓男子無誤，家屬表示死者很少與家中聯繫。目前報請檢察官相驗查明死因中。

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