台南永康瓦斯外洩漏氣點找到了　市府究責瓦斯公司助商家求償

▲台南永康中正北路5日晚間瓦斯外洩，消防局佈水線警戒，現場緊急封路搶修中。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南永康中正北路5日晚間7時驚傳嚴重瓦斯外洩異味，消防局獲報後緊急封鎖約300公尺鬧區商圈、偵測水溝周邊氣體濃度並佈水線戒備，市警局同步啟動交通管制、禁止車輛進入中正路至中正七街段，6日上午9時多，瓦斯公司終於查明漏氣點並完成東側截斷，目前排氣完成，將進行全面開挖修復。

消防局指出，5日晚上獲報後即赴現場偵測，初步研判氣體自地下管線逸出，範圍涵蓋曼都髮廊前路段。由於初期多次開挖皆未尋獲正確管線，導致氣體持續外洩、濃度升高，消防單位緊急以水線灑水防止意外，引發附近商家與民眾不

安。

6日上午9時33分，管線終於定位並完成東側截斷作業，待濃度降至5%以下後，將於漏點進行精確開挖與修補。到11時17分許，排氣完成，將進行全面開挖修復。

市長黃偉哲第一時間指示副市長葉澤山率隊現勘，強調兩大原則：保障民眾安全、加速修復通行。市府經發局則痛批瓦斯公司處置不力，未能即時掌握管線位置、導致公共安全風險升高，將依《天然氣事業災害法》進行懲處，並要求後續落實檢測與巡修。

葉澤山表示，預計6日下班前解除封閉交通，市府亦將協助因封路停業的店家向瓦斯公司申請賠償。