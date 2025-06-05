住旅館「2設備」別用！新手房務入職一週　見清潔手法大驚嚇

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）



記者鄺郁庭／綜合報導

飯店或旅館會提供茶杯、熱水壺等用品，但有一名女網友表示，她最近去旅館當了一週房務員，才發現傳說中「熱水壺超髒」的說法居然是真的，而且比想像中還誇張。她透露，同事都會直接拿客人用過的毛巾擦杯子和熱水壺，甚至還有人用擦過馬桶的毛巾再去擦浴缸和其他備品，讓她看了超震驚，話題引發討論。

原PO在Dcard發文「經常去旅館的請注意」，說她剛開始當房務員，但才一個禮拜就親眼見識到飯店內的清潔流程。她指出，不少房務員會直接用客人用過的毛巾來擦杯子與熱水壺，「對！就是用客人用過的！擦過身體還是什麼部位的，接著擦杯子熱水壺。」她回憶起第一次看到這樣的流程時，真的「大驚嚇」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她還補充，有時候馬桶有尿漬、殘留物，同事也是用毛巾擦，擦完之後可能還會拿去擦浴缸或熱水壺，讓她覺得極度不衛生。雖然有些房務員會換一條毛巾再擦，但也有人會直接繼續使用同一條。

原PO透露，朋友工作的旅館也是類似做法，雖然有專用布來擦杯子、熱水壺和桌子，但那條布一直用到很髒才會洗，「反正真心建議大家熱水壺跟杯子千萬不要用！」最後她還提到，浴缸也不建議使用，「因為沒有消毒，是使用清潔劑刷過一樣用用過的毛巾擦拭。尤其女生不要用，因為我感覺會私密處感染？」

話題引發討論，「出去住宿都會攜帶一次性浴巾跟馬桶坐墊紙、酒精（各種開關、門把、遙控器都會消毒）」、「摸一下浴缸邊邊一圈，如果沙沙的、有顆粒感，就是沒洗乾淨，沙沙的是人類角質…也就是上一個客人泡過沒洗乾淨的角質殘留在上面」、「不意外，每天8小時，規定要整理12間KING Room ，有時候時間做不出來，床單沒髒的話，連換也沒換。」

其中，有不少房務員現身，「當過兼職房務路過，客人用過的毛巾真的會拿來擦各種東西（地板、鏡子之類，房間內所有東西都有可能），但有一定規模的都會集中給消毒業者清洗消毒，敢不敢用就看個人了」、「我在奢華五星，是連浴缸都要用藥劑刷，之後沖熱水再用乾淨毛巾擦乾的，這個毛巾不是給客人用的，杯子也要用熱水燙」、「不是所有飯店的房務員都用毛巾擦，我們飯店就有專屬用的抹布不是用毛巾。」