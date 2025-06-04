赴日返台過海關！1動作遭男友怒罵「行俠仗義」　她委屈：做錯什麼

▲女子與男友過日本海關時，因自己的1個動作而被對方當場飆罵。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

一名女子表示，她與男友最近赴日本觀光，卻因對方攜帶染髮膏與洗面乳，在將出境返回台灣時遭日本海關攔查，而她只在配合海關檢查時用手指向袋中物品，卻被男友當眾怒罵，「妳怎麼那麼行俠仗義？」讓她事後相當委屈，直呼「我做錯什麼了」。

該名女子在Dcard以「過日本海關，男友爆氣指責我」為題發文，表示她與男友於日本旅遊最後一天到連鎖折扣店唐吉訶德（ドン・キホーテ）採買物品，購物時採各買各結帳。男友後來將所購商品放入隨身手提袋內，但沒想到的是，他們在將出境時，就因安檢儀器X光機掃瞄出袋內有昆布染髮膏與酵素洗面乳等物品，而遭海關攔查。

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原PO表示，當海關請他們打開袋子查看內容物時，自己指了一下染髮膏並轉頭看男友，想確認對方認為該物品如何處理，怎料她卻被男友當場斥責，「妳怎麼那麼行俠仗義啊？」男友事後質疑是她多此一舉，導致商品被海關查扣，反之若她當時的反應若波瀾不驚，男友認為大概95%不會抓。

原PO對此無奈指出，染髮膏本來就是超過100ml的膏狀物，該物品在她和男友過安檢時也被X光機掃描出不符規定，「跟我手指哪裡有關係嗎？」她更進一步坦言，男友在他們被海關攔查時也未主動拆除物品包裝，而是站在一旁冷眼旁觀，讓她百思不得其解，「他覺得我跟海關站同一邊跟糾察隊一樣針對他，但我只是配合調查，後面還有人在排隊，請問我做錯什麼了？真的是因為我害男友買的東西被丟掉嗎？」

貼文引發網友熱議，大家紛紛指出「妳男友自己蠢就算了，當海關都是笨蛋嗎」、「無關吧，X光機掃下去形狀這麼明顯」、「看起來他才是唯一一個搞不清楚狀況的人，他覺得海關都白癡吧？好沒見過世面」、「不對的事情本來就應該糾正，沒有什麼妳害男友東西被丟掉這回事」、｢男友又不是5歲，自己買的東西不好好打包放在手提行李被抓還惱羞成怒怪別人，見微知著，不趕快分留著過年嗎？｣

還有人直言「能躲就躲是人性，但X光機也會掃出來，沒必要自己先招」、「妳男友有錯，但妳是那種一有問題就驚慌失措的人，兩種人都很雷」、「打包行李前應該會互相提醒一下，被海關檢查到老實說多數人都是驚慌，當下如果無法安撫情緒那就陪著就好，不用有多餘的動作」。

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