　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

提離職後「可以反悔嗎？」　過來人曝最壞結果：不會先想到你

▲▼上班,工作,OL,同事,小資女,加班,文書,行政,文組,正妹。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲提離職後，可以反悔嗎？（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

如果已經提離職了，還可以反悔嗎？近日有網友透露，她本來已經和主管說好離職時間，但因為到新公司面試時，並不是太順利，所以她就有點想起原公司的好，進而想留下來，如果她現在反悔的話，會很怪嗎？貼文曝光後，網友也說出真心話。

這名網友在Dcard上，以「提離職後反悔會不會很奇怪」為標題發文，提到她本來已經跟主管談好離職時間，且這幾個禮拜都有到新公司面試。然而，她面試的狀況卻不如預期，可能是距離，或者薪水、福利不如她的想像。

[廣告]請繼續往下閱讀...

因此，原PO便想起原公司的好，有意找主管聊聊、不離職了。而她也坦言，現在會如此猶豫，是因為人資、同事都已知她要離職的事情，甚至還要幫她辦歡送會，所以即便離職的相關文件還沒真的送出去，她還是擔心若真的反悔了，可能會被白眼，如果她提離職又反悔，會很奇怪嗎？

▲▼上班,工作,OL,同事,小資女,加班,文書,行政,文組,正妹。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「留下來一定是同事們茶餘飯後的話題」、「反正就是列入『不穩定』名單內，對主管跟資本家而言，有一就有二，哪天遇到好的，你又會提離職，可能加薪跟升職沒你份了」、「留下來很不好看，整個人已經黑掉，對主管來說你就是個之後隨時會走的人，升遷加薪不會先想到你」、「一點都不稀鬆平常，對人資來說，還浪費了他的時間」。

不過也有網友則說，「可以，不然你會更後悔了，就說原本敲定的新公司突然反悔，然後從中學到教訓，沒找到工作前別亂離職，除非你有底氣」、「可以反悔但機會只有一次，如果下次再提離職就得真的走」、「可以啊，其實這樣主管也不用再找人，他更開心」。還有網友建議原PO先想想當初為何會提離職，再來決定，「先回到原本的問題，為何想離職」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
549 2 7139 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
不是吳姍儒！傳小禎接替Melody主持棒　經紀人認了
快訊／大雷雨轟2縣市　持續1小時
快訊／下班注意！國1「8車連環撞」！回堵5公里
快訊／高中生學習歷程涉造假　陽明交大取消錄取資格
冷氣別用1物清潔！家電老闆抖嚴重後果　苦主點頭：整台報銷
王文洋已付女大生逾4000萬！　態度轉強硬
安全檢查後可考慮重啟核電　卓榮泰要中火再減少備用燃煤機組

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

吃石二鍋「炸彈式丟食材」！害熱湯濺童　男冷回：又不嚴重

苦日子結束了！「芒種節氣大翻身」TOP3生肖　「馬」準備脫單

缺你一票！名店「下酒菜競賽」票選開跑　人氣王進駐高雄啤酒節

明天鋒面南移防局部大雨　下周恐有熱帶擾動發展

只要買新湯鍋「沒多久後就不見」　媳婦1招反制！嚇壞公公

快訊／下班注意！大雷雨轟2縣市　持續1小時

快訊／高中生學習歷程涉造假　陽明交大取消錄取資格

出國超過20次　喜歡慢步調「1天只排1景點」！男友怨：浪費時間

大林慈濟前進大埔偏鄉！提供居家醫療服務　改善當地生活品質

八方雲集「1神級美食」驚傳停售！老饕崩潰：我的萬靈丹沒了

【驚悚命案現場】5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀身亡

【駕訓班沒教我啊！】首次租車遇引擎手煞用按的她超崩潰QQ

【驚險瞬間】騎士待轉區等紅燈！綠燈亮突往左切嚇壞後車

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【獲救婦現身】婦免費遊泰被賣掉　她曝「沒人要救我」

11歲小泡芙問「還抱得動我嗎」　劉畊宏：不管妳幾歲，我都可以

【考考數鈔達人】隨機抽幾張出來她迅速俐落報出正解！

【給狗狗結紮預告！】一旁的前輩狗狗默視：我懂你的痛

【有這樣的校長你還想畢業？】東石高中校長畢典大跳16蹲嗨爆全場

池昌旭來台灣收到刮刮樂　傻問：這是什麼...？

吃石二鍋「炸彈式丟食材」！害熱湯濺童　男冷回：又不嚴重

苦日子結束了！「芒種節氣大翻身」TOP3生肖　「馬」準備脫單

缺你一票！名店「下酒菜競賽」票選開跑　人氣王進駐高雄啤酒節

明天鋒面南移防局部大雨　下周恐有熱帶擾動發展

只要買新湯鍋「沒多久後就不見」　媳婦1招反制！嚇壞公公

快訊／下班注意！大雷雨轟2縣市　持續1小時

快訊／高中生學習歷程涉造假　陽明交大取消錄取資格

出國超過20次　喜歡慢步調「1天只排1景點」！男友怨：浪費時間

大林慈濟前進大埔偏鄉！提供居家醫療服務　改善當地生活品質

八方雲集「1神級美食」驚傳停售！老饕崩潰：我的萬靈丹沒了

馬克宏稱棄烏克蘭恐「對台灣構成風險」　中方嗆：干擾中國內政

地球之吻！蘇丹神秘山丘「酷似嘴唇」　1張衛星照爆紅

古林睿煬側腹一年傷2次　王建民分析可能原因

AI需求強勁　輝達重登全球市值王

台南安平外海驚見男屍漂流　身上刺青、穿EDWIN褲身分待查

大谷翔平邊比賽邊保養超敬業！網讚：根本最稱職代言人

吃石二鍋「炸彈式丟食材」！害熱湯濺童　男冷回：又不嚴重

帳戶被凍結！「高雄媳婦」Mana反制詐團話術：銀行冷氣強

Brembo「新Greentell技術」減少煞車粉塵　碟盤更薄、壽命還更長

老AI股緯創不懼匯損5月營收刷2084億元新高　明力拼填息達陣

【考考數鈔達人】隨機抽幾張出來她迅速俐落報出正解！

生活熱門新聞

為進台積電！渣男工程師「肉體換內推」狂睡科技女

加油「1錯誤習慣」最高恐罰10萬　一票車主不知！

呂秋遠孩生母正面對決！律師揭「最大敗筆」

正妹房客要「肉體抵房租」　他見身材點頭了

健身教練超自律卻罹癌！醫揪出原因

走到哪都有人愛！「天生人氣王」TOP5星座

台灣啦啦隊女孩「誰是清流？」　一票點名她

鋒面滯留！　「雨最大」地區曝

快訊／雨勢升級！　10縣市豪大雨特報

明天全台持續「狂風暴雨」　北台灣短暫轉涼再回溫

愛女畢業「爸氣」慶祝　11座超大花圈排校門

火鍋店「自備容器外帶」被店員兇！她錯愕：是單點的欸

快訊／高中生學習歷程涉造假　陽明交大取消錄取資格

快訊／4縣市豪大雨特報！下到晚上

更多熱門

相關新聞

00後整頓職場？她嘆：有些行為只是沒禮貌

00後整頓職場？她嘆：有些行為只是沒禮貌

網路上常看見有人說「00後整頓職場」，意思多指2000年後出生的年輕人進入職場後，改變了過去的文化或價值觀。但近日就有網友認為，有些00後的人，根本只是沒禮貌而已，部分行為根本不妥當。貼文曝光後，引起網友討論。

女友見他存摺有800萬做「1舉動」！全場急勸逃

女友見他存摺有800萬做「1舉動」！全場急勸逃

可以請一個月的假嗎？過來人曝經驗：超爽的

可以請一個月的假嗎？過來人曝經驗：超爽的

正妹房客要「肉體抵房租」　他見身材點頭了

正妹房客要「肉體抵房租」　他見身材點頭了

蹦闆砸800萬開店！「營業3天爆員工走一半」親揭內幕　緊急暫停營運

蹦闆砸800萬開店！「營業3天爆員工走一半」親揭內幕　緊急暫停營運

關鍵字：

離職Dcard

讀者迴響

熱門新聞

台股爆鉅額違約交割　僅次川普關稅衝擊大跳水

為進台積電！渣男工程師「肉體換內推」狂睡科技女

凌虐嫩妹逼接客！「霸道總裁」夫妻重判定讞

從「司機保鑣」變成建商集團總裁　自嘲是閻羅王拒收的窮小孩

黃仁勳「30秒短片」被炎上！　連大老都怕到噤聲

前天氣女孩3夜情偷吃靈療網紅！露骨對話全曝光

林正杰病逝！家屬訃告曝：患肺腺癌8年

YouTube不再支援7款iPhone與iPad

容易疲勞！　醫揭「真正元凶」：一點一滴透支身體能量

18歲磁磚工與學妹戀愛！睡1次「害染上淋病」慘了

周杰倫京都遭圍堵好友受傷　不忍發聲！

加油「1錯誤習慣」最高恐罰10萬　一票車主不知！

蹦闆砸800萬開店！「營業3天爆員工走一半」親揭內幕　緊急暫停營運

台中人「免費遊泰」整團賣掉！　5人生死不明

呂秋遠孩生母正面對決！律師揭「最大敗筆」

更多

最夯影音

更多

【驚悚命案現場】5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀身亡

【駕訓班沒教我啊！】首次租車遇引擎手煞用按的她超崩潰QQ

【驚險瞬間】騎士待轉區等紅燈！綠燈亮突往左切嚇壞後車

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【獲救婦現身】婦免費遊泰被賣掉　她曝「沒人要救我」

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面