提離職後「可以反悔嗎？」　過來人曝最壞結果：不會先想到你

▲提離職後，可以反悔嗎？（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

如果已經提離職了，還可以反悔嗎？近日有網友透露，她本來已經和主管說好離職時間，但因為到新公司面試時，並不是太順利，所以她就有點想起原公司的好，進而想留下來，如果她現在反悔的話，會很怪嗎？貼文曝光後，網友也說出真心話。

這名網友在Dcard上，以「提離職後反悔會不會很奇怪」為標題發文，提到她本來已經跟主管談好離職時間，且這幾個禮拜都有到新公司面試。然而，她面試的狀況卻不如預期，可能是距離，或者薪水、福利不如她的想像。

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因此，原PO便想起原公司的好，有意找主管聊聊、不離職了。而她也坦言，現在會如此猶豫，是因為人資、同事都已知她要離職的事情，甚至還要幫她辦歡送會，所以即便離職的相關文件還沒真的送出去，她還是擔心若真的反悔了，可能會被白眼，如果她提離職又反悔，會很奇怪嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「留下來一定是同事們茶餘飯後的話題」、「反正就是列入『不穩定』名單內，對主管跟資本家而言，有一就有二，哪天遇到好的，你又會提離職，可能加薪跟升職沒你份了」、「留下來很不好看，整個人已經黑掉，對主管來說你就是個之後隨時會走的人，升遷加薪不會先想到你」、「一點都不稀鬆平常，對人資來說，還浪費了他的時間」。

不過也有網友則說，「可以，不然你會更後悔了，就說原本敲定的新公司突然反悔，然後從中學到教訓，沒找到工作前別亂離職，除非你有底氣」、「可以反悔但機會只有一次，如果下次再提離職就得真的走」、「可以啊，其實這樣主管也不用再找人，他更開心」。還有網友建議原PO先想想當初為何會提離職，再來決定，「先回到原本的問題，為何想離職」。