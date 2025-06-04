快訊／兒子結婚前神隱被爆劈腿　王義川發2點聲明喊告無緣媳婦

▲民進黨立委王義川。（圖／記者屠惠剛攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨立委王義川的兒子，4日被一名女網友爆出結婚前突然神隱、分手，疑似劈腿一名女網紅。對此，王義川發出2點回應這名無緣的媳婦，並揚言會採取相關的法律行動。

據了解，該名女網友表示，王義川的兒子去年開始組織她的友人準備求婚，已經到討論鑽戒款式、看新房及訂好日期的階段。沒想到，王義川兒子近期卻突然消失，最後更在社群PO出與女網紅用餐等照片。

對此，女網友直接爆料，「只能說老爸劈腿，兒子也劈腿，立委王義川本人私德也有問題，早已因劈腿離婚分居多年，他媽本人還要陪他演親情劇碼每年三節回鄉（怕奶奶氣死），這種就是會遺傳，不要不信」、「你爸公眾人物你都不怕，我還怕啥，魚死網破，實名爆料，敢做敢當。」

據了解，王義川的兒子目前已將社群軟體關閉。

針對女網友的爆料，王義川發出兩點聲明：

1.本人小孩已經成年，自己的感情世界除了自己要負責外，我也已經告誡他好好處理自己的感情。

2.本人的前一段婚姻已在17年前結束，目前和前妻也維持很好的朋友關係。外界影射當時離婚的理由，並非事實，相關抹黑造謠，我會採取相關的法律行動。

王義川的粉絲看完紛紛連結到大罷免一事，甚至有網友不清楚情況就開始痛批國民黨，「太傻眼，藍白真的是沒招了是吧」、「看來是開始拿綠營人物的家人做黑料造謠攻擊，昨天是沈伯洋，今天換王義川了嗎」、「國民黨已經玩不出花樣，快倒下了，只好做狗仔跟監」、「阿川一直都對自己的個人狀況有所保留，一般人根本不知道他詳細的家庭背景。如果不是現實真的有認識，誰會知道他的小孩是誰，公布的人這就是變相的跟騷，這種方式就跟之前那組狗仔偷拍一模一樣」、「他們找不到轉移焦點的重大案件只能挑你們跟家人下手了。真的很不要臉，加油，7月後讓他們通通放7年」。