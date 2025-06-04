父被指「賺紅錢」洗產地！沈伯洋嗆噁心：跟著造謠的我全部告

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

近日香港親中媒體《大公報》、《文匯報》接連刊登長篇報導，指控民進黨立委沈伯洋透過推動「黑熊學院」等民防組織騙取資源，更爆料其父沈土城過去與中國企業頻繁往來、涉嫌洗產地、賺紅錢，甚至婚內出軌中國女子。對此，沈伯洋強硬回應，痛斥這是中國認知作戰的一環，並強調「跟著中國造謠的，全部都要提告」。

沈伯洋今（4日）下午在臉書發文指出，他的父親從商多年，主要經營非洲與南美洲市場，過去曾協助當地賣場進口腳踏車、發電機、不鏽鋼、布料等商品，進口來源視客戶需求而定，遍及日本、韓國、台灣、中國。他強調，這種根據需求採購、直接運送至目的地的正常貿易，竟被扭曲為「洗產地」，是對貿易行業的無知與惡意操作。

針對港媒報導稱其父與中國廣東、福建等地企業頻繁交易、金額高達上億元人民幣，沈伯洋回應，公司皆依法登記，所有進出口皆符合法規，「做貿易本來就是賺差價，難道要補貼客戶嗎？」他並指出，2019年香港反送中運動後，中國風險驟增，他的父親已6年未前往中國，且因其台獨立場，全家早已被列入中方制裁名單。

至於媒體爆料父親情感生活與私人行程，沈伯洋認為，這是中共政權無所不用其極地試圖攻擊台灣民意代表，從政治對手轉向攻擊家人，嚴重侵犯隱私與人格。他呼籲，台灣社會警覺中國滲透與紅媒配合的輿論攻擊，他將蒐集所有在台灣跟風造謠、散播「洗產地」等指控的言論，展開法律行動。

最後，沈伯洋也痛批，「台灣這些跟著中國打的紅媒，兩個字送你們：噁心。」並再次要求儘速通過赴中管理法案，以保障國家安全與個人隱私。