林正杰病逝！家屬訃告曝「患肺腺癌8年」：願將他的風骨轉化為力量

▲民眾黨「111拒絕綠色威權 還我司法正義」活動，民進黨創黨元老林正杰助講。（圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

民進黨創始黨員、黨外時代三劍客之一，且有「街頭小霸王」之稱的林正杰，於3日凌晨4時因病過世，享壽73歲。對此，林正杰的兒女稍早也透過林正杰的臉書發出訃告，表示父親已罹患肺腺癌8年，但仍以堅毅與幽默陪伴他們走過生命旅程的高低起伏，「願我們都能將父親的風骨與真誠，轉化為前進的力量」。

林正杰家屬訃告如下：

親愛的親友們：



我們摯愛的父親——林正杰先生，已於 2025 年 6 月 3 日凌晨2時22分，在家人陪伴下，於台東馬偕醫院安詳辭世，享壽 73歲。



父親於八年前確診肺腺癌，這些年來他以堅毅與幽默陪伴我們走過生命旅程的高低起伏，留下了無數溫暖而珍貴的時光。如今，他已安然脫離病苦，前往一處光明、安寧與自在的所在。



我們目前正處理後續相關事宜，待一切安頓後，將再與親友們報告後續安排。願我們都能將父親的風骨與真誠，轉化為前進的力量，在人世間，繼續堅持所信、守護所愛。



感謝大家一路以來的關心與祝福。

林正杰早期曾為國民黨籍，但參與「黨外運動」，是民主進步黨創始黨員之一，有「街頭小霸王」之稱，不過其立場多次改變，政治理念也與民進黨漸行漸遠，近年甚至返回國民黨又退出、還曾支持洪秀柱等。而今年初，林正杰還受邀出席民眾黨舉辦的「釘孤枝」活動，怒嗆檢察官僅憑傳聞證據抓人，比過去的國民黨還要可惡，「如果檢察官最後交代不了，如果太可惡，大家就到地檢署放一把火把地檢署燒掉」。