「啦啦隊小三後座力蠻大！」一票幫加油　律師：沒立刻爆出很仁慈

▲律師李怡貞。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞）

記者曾筠淇／綜合報導

律師李怡貞先前在節目中爆料，某啦啦隊女孩介入他人婚姻，之後又在臉書上整理出相關線索。她稍早發文表示，隨著事件曝光，有很多人在幫小三加油，而讓人意外的是，這個小三的「後座力還蠻大的」，當時沒有立刻爆出來真的很仁慈。

李怡貞先前在《11點熱吵店》上爆料，有個啦啦隊女孩與「富可敵國」的富商發展不正當關係，正宮授權她將此事公開，所以她也整理出關於女孩的線索。

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稍早李怡貞則在臉書上發文表示，現在有一堆幫啦啦隊小三加油的帳號出現，顯然他們都沒想過正宮當時的煎熬和苦痛；但相對的，也是有明事理的人同理正宮的傷痛。

李怡貞透露，正宮其實一直都好好的，「只是有點意外這個啦啦隊小三的後座力還蠻大的，當初沒立刻爆出也真的是極度仁慈。」事實上，富商和正宮已經和解，整起案子也沒有誰輸誰贏，「我也對於我的守口如瓶、絕不揭底以及老謀深算向各位大受衝擊的你們道歉」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「李律，他們想對號入座，我們也是沒法度啦」、「欣賞你的正義和有底線的瘋癲」、「守護正宮就是好律師」、「李律師是我們糟糠之妻的正義使者」。