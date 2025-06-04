陳歐珀涉貪遭聲押　民進黨前副祕書長30萬交保

▲前立委陳歐珀涉嫌貪污收賄案遭移送台北地檢署接受漏夜偵訊。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

民進黨前立委陳歐珀涉嫌長期利用職務之便，以提案修法、舉行公聽會等方式，幫基隆港碼頭營運商爭取降低租金等好處，藉此收取業者賄賂。台北地檢署4日凌晨以《貪污治罪條例》罪嫌聲押陳歐珀，陳妻子徐慧諭稍早80萬元交保，民進黨前副祕書長許仁圖30萬元交保，聯興國際物流公司前董事長洪英正300萬元交保。

▲民進黨前副秘書長許仁圖被檢察官諭令交保30萬元。（圖／記者劉昌松攝）

三連霸立委陳歐珀2023年因收受im.B吸金案主嫌無償提供辦公室及座車，黯然宣布退出連任選舉，涉案情節仍在他字案偵辦中；而聯興國際則是從1999年開始，租用基隆港東岸碼頭，經營貨櫃裝卸、倉儲、船務等業務，號稱是全國前三的貨櫃碼頭營運商之一。

▲聯興國際物流公司前董事長洪英正交保300萬元。（圖／記者劉昌松攝）

檢廉獲報，陳歐珀涉嫌從2016年到2020年間，收受聯興國際提供的不正利益，同時利用在立法院交通委員會的職權之便，以提案修法等方式，護航聯興國際爭取降低碼頭租金等商業利益。

檢察官唐仲慶3日指揮廉政署兵分14路搜索，約談陳歐珀及友人、民進黨前副祕書長許仁圖等10人到案，4日凌晨除陳歐珀仍在應訊外，其餘涉案人士分別獲得交保或請回。