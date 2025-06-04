斥資900萬整修！花蓮市立圖書館7/1閉館　電子書借閱不中斷

▲▼花蓮市立圖書館整修，7月1日至12月31日將實施全面閉館，暫停臨櫃借還書及通閱服務。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為提升市民閱讀品質與空間安全，花蓮市公所將推動市立圖書館建築改善工程，於今年7月1日啟動，預計至12月31日完工，期間將實施全面閉館，暫停臨櫃借還書及通閱服務。



此次改善工程總經費約新台幣九百餘萬元，由花蓮市公所自籌，將針對館舍消防安全系統及室內空間配置進行全面整修，確保圖書館在未來以更安全、舒適的樣貌服務廣大市民。



花蓮市長魏嘉彥表示，閱讀空間是城市文化的基石，也是市民生活品質的重要一環。市公所深知市民對圖書資源的期待與需求，因此即使面臨整修閉館，也同步規劃配套措施，提供不中斷的電子書借閱服務，並鼓勵大家善加利用數位閱讀平台，持續培養閱讀習慣。





嘉彥彥進一步強調，打造一個安全、舒適、富有現代感的圖書館，是市政團隊一直以來的努力方向。此次整修工程正是為了讓花蓮市民能在更優質的環境中安心閱讀、自在學習，共同營造閱讀城市的新風貌。



在閉館期間，市民仍可至本市「樂齡館」、「兒童館」及「漫畫閱覽室」繼續使用閱讀資源，滿足不同年齡層的閱讀需求。花蓮市公所也將透過多元管道持續推廣閱讀服務，讓圖書資源在生活中不間斷，閱讀風氣持續延續。



花蓮市公所敬請市民體諒整修期間的不便，並感謝大家的支持。此次工程將提升圖書館內部空間的安全性與實用性，完工後將提供更安心、舒適的閱讀環境，持續陪伴市民在知識的世界中自在前行。