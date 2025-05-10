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經濟部補助1500萬　虎尾鎮第一公有零售市場C棟啟動整建動工

▲虎尾鎮第一公有零售市場年久失修建物老舊，今年獲經濟部補助1500萬進行市場C棟整修，昨日舉行環境品質提升需求工程動工典禮。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲虎尾鎮第一公有零售市場年久失修建物老舊，今年獲經濟部補助1500萬進行市場C棟整修，昨日舉行環境品質提升需求工程動工典禮。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

虎尾鎮第一公有零售市場啟用至今超過一甲子，年久失修建物老舊，地方鄉親亟盼改善，今年獲經濟部補助1500萬進行市場C棟整修，昨（9）日舉行環境品質提升需求工程動工典禮。工期預計180天，今年11月底完工，將提升市場購物環境品質。

虎尾鎮長林嘉弘表示，虎尾第一公有零售市場之C棟到目前為止，已經有63年的歷史，是鎮民日常生活的重要據點，惟因年久失修，房屋龜裂鋼筋裸露漏水，甚至產生結構損壞的情況，且各戶隔間牆非防火構造、又管線老舊，嚴重影響公共安全。C棟占地約560平方公尺，目前計有22間攤位，改善工程工項包括內外牆面改善、老舊電線更新等。

▲虎尾鎮第一公有零售市場年久失修建物老舊，今年獲經濟部補助1500萬進行市場C棟整修，昨日舉行環境品質提升需求工程動工典禮。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲虎尾鎮第一公有零售市場啟用至今超過一甲子，年久失修建物老舊，地方鄉親亟盼改善。（圖／記者游瓊華翻攝）
 
經濟部商業發展署副署長陳秘順及工商輔導中心主任雲瑞龍表示，虎尾第一公有零售市場C棟計畫因改善範圍大，因此獲得經濟部最高補助上限1500萬元，期待此改善計畫能做為雲林縣示範點，以帶動其他鄉鎮市市場跟進推動改善。虎尾公所採用統包及最有利標模式進行改造行政作業，快速且整合工程，縮短行政流程及施工期程，降低工程對攤商生計的影響。
 
縣長張麗善表示，感謝經濟部全額補助，相信改善後能提供給鄉親一處安全、舒適的購物環境，日後也將責成縣府建設處，繼續進行公有市場整體改善，讓民眾感受到環境衛生、安全與美化的全面提升。未來將持續攜手各公所，不僅推動基礎設施更新，帶動傳統市場活化，讓市場延續人情味，吸引更多人潮與商機。

▲虎尾鎮第一公有零售市場年久失修建物老舊，今年獲經濟部補助1500萬進行市場C棟整修，昨日舉行環境品質提升需求工程動工典禮。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲虎尾鎮第一公有零售市場C棟整修，工期預計180天，今年11月底完工。（圖／記者游瓊華翻攝）
 

 


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