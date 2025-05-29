斥資6800萬！花蓮縣綜合體技館整建開工　估明年上半年完工

▲▼縣長徐榛蔚在警察局長陳百祿、副局長高麗姬的陪同下現地視察。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為改善員警訓練環境，花蓮縣警察局綜合體技館增修建工程已於今年4月30日正式開工。縣長徐榛蔚日前在警察局長陳百祿、副局長高麗姬的陪同下現地視察，瞭解工程進度與施作規劃，未來預期將有效降低對外噪音，提升建築防水防漏標準，同時打造符合現代化訓練需求的空間，進一步強化基層員警訓練品質與安全保障。

縣長徐榛蔚表示，完善的訓練設施是警察專業養成與執勤品質提升的基礎，綜合體技館自啟用至今已近40年，為半露天設計，設備老舊，受天候影響，嚴重影響訓練效率與安全，並容易對外造成噪音干擾，有立即整建的必要性。本次工程除全面提升設施設備與建築機能外，同時納入噪音防制，將有效提升員警訓練品質與周邊居民生活安寧。

▲目前拆除作業已告一段落，預定6月起由設備廠商進場施作。

增修工程自113年至115年分年辦理，總經費6,800萬元，已於今年4月30日開工，預計115年上半年完工。

工程內容包括設置隔音隔間、防火屋頂、防颱隔音窗及室內吸音裝置等，優化建物防水與排水設計，提升整體空間功能。目前拆除作業已告一段落，預定6月起由設備廠商進場施作。