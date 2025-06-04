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不只是增加酸味！白醋超萬用是清潔神器　清潔、除草、保養一次搞定

▲▼白醋,萬用,實用。（圖／取自photoAC）

▲主婦不能不知道的7個醋的實用妙招。（圖／取自photoAC）

記者楊智雯／綜合報導

烹飪中常用到的醋，一直以來只是廚房料理的小配角，大家只有要軟化食材、去腥除臭的時候才會想到它，其實它也是居家生活的萬用好幫手，從除污、清潔到園藝與寵物照護居然都可以用醋，以下揭露「主婦不能不知道的7個醋的實用妙招」，尤其是對於有嬰幼兒的家庭主婦來說，使用白醋清潔更安全無害，因為它由穀物天然釀造，不含化學成份，用起來更是安心！

1. 去污小幫手：當孩子在戶外玩沾到植物之液，或是大人晚上陪小孩時不小心打翻酒杯沾到紅酒，這類難清污漬的衣服別急著扔掉，拿起白醋直接噴在污漬上，再丟進洗衣機照常洗就能洗掉污漬，不只如此，白色衣物也能用醋浸泡後再清洗，即可以恢復亮白光采，還不傷布料。

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2.自製萬用清潔劑：有小孩的家庭，常常一轉眼桌上就多了果汁指紋、玻璃窗上印著小手印，天天都像在打掃戰場，這時候自製白醋萬用清潔劑就超好用，只要將白醋加水稀釋裝入噴霧瓶，就能當成安全又環保的多用途清潔劑，擦拭廚房檯面、玻璃窗或磁磚通通搞定，不過要記得別用在天然石材上，避免酸性成分傷到表面喔！

3.除雜草：夏天到了，庭院裡的雜草一下子就長得換七八糟，對於熱愛園藝的人來說，白醋是最平價、最天然的除草劑，不必擔心化學成分影響孩子健康，直接噴在雜草葉片和莖部就能「斷根除本」，不過要記得避開辛苦栽種的植物，精準施用才不會誤傷花花草草。

4.消除水漬：孩子喝水不小心打翻，或是放杯子忘記墊杯墊，木質餐桌上總是出現一圈圈水痕，看了讓人好心疼，這時候白醋就派上用場了，只要將白醋與橄欖油以1:1比例混合，用軟布沿著木紋輕輕擦拭，水痕就能漸漸消失，桌面恢復原本的溫潤光澤，也讓家中小孩繼續自在玩耍沒壓力。

5.疏通排水管：有小孩的家庭最怕洗手台或浴室排水孔堵塞，特別是孩子洗澡時玩水、掉頭髮卡進去，一不注意就水流不動，這時候不用急著用刺鼻的化學藥劑，只要拿出半杯小蘇打粉倒進排水孔，再加上一杯白醋，就像小朋友上自然課做火山爆發實驗一樣，咕嚕咕嚕的泡泡不只好玩，還能有效疏通堵塞，天然又安心。

6.拋光銀：有小孩的家庭常有一堆週歲銀飾、長輩送的銀湯匙或紀念餐具，平常怕孩子亂抓或放嘴巴，常常收起來就忘了，久了甚至變黑失去光澤，其實只要簡單一步驟就能煥然一新，將一份白醋加四份水煮沸，將銀器浸泡5分鐘，拿出來沖水再擦乾，立刻閃亮如新，還能讓孩子看到「變魔術」般的亮晶晶，實用又療癒。

7.延長鮮花盛開：為了營造家的儀式感而買花擺設，不過最困擾的就是花一下就枯萎，想讓花多開幾天的秘密武器就是白醋，在花瓶水裡加入2～3湯匙白醋和幾滴糖，就能有效抑菌、延長鮮花壽命，讓花朵維持繽紛模樣多幾天。

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