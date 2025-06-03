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風吹日曬還能發光！田馥甄曝膠原蛋白飲用秘訣：這樣喝更有感

▲▼『蜜露珂娜』膠原蛋白記者會-田馥甄Hebe。（圖／記者周宸亘攝）

▲Hebe氣色紅潤、膚況透亮，以零濾鏡自拍驚艷全場，散發自然女神光采。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者楊智雯／台北報導

歌手田馥甄Hebe最近忙著「田調小巡演」穿梭台灣鄉間秘境，從山林到野地在大自然綻放聲音魅力，長時間曝曬、風吹雨淋之下，她卻在社群上曬出一張「零濾鏡」的近照自拍，肌膚透亮、狀態飽滿，讓網友紛紛驚呼「只有粉絲變老，你越活越年輕」，她在留言中大方標註膠原蛋白愛用品，不藏私揭露保養秘密，原來是因為成為日本膠原品牌「蜜露珂娜」的全新代言人，讓她養成美麗不依賴濾鏡的自然好狀態！

▲▼『蜜露珂娜』膠原蛋白記者會-田馥甄Hebe。（圖／記者周宸亘攝）

▲Hebe與蜜露珂娜日本總經理合影，正式宣布擔任品牌2025年度代言人。

人氣天后田馥甄Hebe正式擔任日本熱銷膠原蛋白品牌「蜜露珂娜」的全新代言人，大方分享，自己其實在代言前就已是蜜露珂娜的忠實愛用者，一天一包長期使用下來非常有感，她透露認真食用約三至四周，就明顯感受到上妝更服貼、皮膚更加膨潤、透亮且水潤，即使面對頻繁的戶外工作與私下登山習慣，甚至偶爾熬夜，肌膚狀態依然透亮、膨潤，維持在絕佳狀況，讓身邊的化妝師與朋友都驚嘆不已。

▲▼『蜜露珂娜』膠原蛋白記者會-田馥甄Hebe。（圖／記者周宸亘攝）

▲Hebe分享自己在代言前就已是蜜露珂娜的忠實愛用者。

身為注重健康與生活平衡的「光采女神」，Hebe也分享了將蜜露珂娜融入日常的獨門秘訣，她習慣早上起床先喝一杯溫開水，現在則會搭配一包蜜露珂娜，開啟美好的一天，運動後補充蛋白質時，會將蜜露珂娜加入無糖豆漿或優格中飲用；午後感到疲累時，也會隨手加進咖啡或紅茶裡，她特別強調，蜜露珂娜只有淡淡的奶香味，完全沒有腥味，無論是直接單吃或加入各種飲品食物都十分百搭美味，曾擔任「烹飪社副社長」的Hebe愛吃原型食物，她最愛芝麻葉、藍莓、堅果和番茄的沙拉，更親自示範將這款「光速小粉包」撒入健康沙拉碗中，展現蜜露珂娜如何輕鬆融入日常飲食，讓美麗保養成為隨手可得的習慣。

▲▼『蜜露珂娜』膠原蛋白記者會-田馥甄Hebe。（圖／記者周宸亘攝）

▲愛吃原型食物的Hebe，親自示範將膠原蛋白粉灑進健康沙拉碗中，將保養融入每日飲食。

Hebe不只以凍齡美貌聞名，更被視為身心靈都充滿光采的代表，在快節奏的生活中，Hebe有自己一套維持內外平衡的秘訣。她認為真正的美麗，源於心地善良、自在、開心與健康，因此，她非常注重放鬆與自我連結，在家時，她習慣透過靜坐冥想來沉澱紛擾的思緒，找回內心的平靜。同時，她也會在瑜伽墊上伸展身體，釋放日常累積的緊繃與壓力，讓身體與心靈都能感受到舒緩與自在。

Hebe也將獨特的放鬆儀式延伸至大自然，她分享，只要天氣晴朗有陽光，一定會走到戶外曬太陽，她相信透過接收陽光，能自然地提高血清素、並在晚上幫助分泌退黑激素，進而使身心運作更健康、更快樂。此外，她還有更「身心靈」的方式與自然互動，她會嘗試讓身體「放電」，脫掉鞋襪去踩草地感受大地的能量，最特別的是，她會抱抱樹，跟樹聊天，聆聽樹的脈動，甚至向樹傾訴心事，透過親近大自然的方式，獲得療癒與無比的舒暢。

▲▼『蜜露珂娜』膠原蛋白記者會-田馥甄Hebe。（圖／記者周宸亘攝）

▲蜜露珂娜膠原蛋白粉主打小分子、無腥味，搭配高濃度的PO.OG膠原蛋白與光透維生素C等成分，好吸收、好入口。

Hebe所信賴的「蜜露珂娜膠原蛋白粉」，在台日熱銷超過350萬盒，成分配方展現高標準，她分享，選擇蜜露珂娜最重要的原因，就是它好吸收、好入口，搭配日常飲品或直接沖泡都方便。「蜜露珂娜膠原蛋白粉」產品採用小分子「光速決膠原蛋白」，搭配彈性蛋白幫助打好肌底結構，並添加牛奶賽洛美與蛋白聚醣，提升肌膚的保水與彈性，維持長效潤澤。更結合西印度櫻桃與光透型維他命C，從內在打底，促進膠原蛋白形成，同時具備抗氧化作用，為肌膚補光提亮，讓她即使長時間站在聚光燈下、或在山海間隨興生活，也能自在展現透亮光采，她笑說：「保養不必複雜，關鍵是找到真正適合自己的節奏與選擇。」

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