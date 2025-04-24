　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

去迪士尼、環球「失心瘋必買1物」　回台根本用不到！網反推爆

▲▼東京迪士尼35週年，東京迪士尼樂園35週年限定日間遊行，東京迪士尼樂園日間遊行。（圖／記者蔡玟君攝）

▲去迪士尼，許多人必買紀念品。（示意圖／記者蔡玟君攝）

網搜小組／劉維榛報導

「在台灣根本用不到！」一名網友直呼，許多人去日本遊樂園必買紀念品，像是可愛頭飾、頭套與造型爆米花桶等，但往往帶回台灣後，似乎找不到用途，久而久之就變成灰塵擺飾，因此令原PO好奇發問，大家都是如何利用？文章引發討論，多數人認為回憶無價，「當下開心不就最重要！」

一名網友在PTT表示，很多女孩去日本迪士尼、環球影城時，一定會失心瘋買了很多頭飾、髮箍、頭套與爆米花桶等，回國時還得騰出空間，把這些戰利品硬塞在行李箱裡頭。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，這些在樂園裡看起來可愛的商品，回到台灣後可能就擺放在房間角落，久而久之就積滿灰塵，這讓原PO好奇直呼，尤其爆米花桶在台灣根本用不到，「這些東西到底有什麼其他用途...下次去也不會特別帶去」，因此大家都怎麼利用這些紀念品呢。

文章曝光後，有網友回應，「當時失心瘋買了三眼怪的爆米花桶， 回來一次都沒再碰過，現在看來只是買來生灰塵用的」、「家裡太小沒有展示櫃的話，當然沒意義」、「紀念品我都買很小巧的」。

不過多數人認為，出遊過程、回憶更是無價，「當下開心不就最重要」、「爆米花桶現在擺在書櫃上當擺飾」、「我11年前買的米妮髮箍現在拿出來給女兒用，品質很好～每次看到還是回憶滿滿」、「爆米花桶拿來當發票的家」、「我裝潢有做整面的展示櫃，最愛買東京迪士尼爆米花桶了」、「當下不買，哪對得起自己」、「當下開心不就最重要」、「我買實用的奇奇蒂蒂爆米花拿來當藥箱」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
603 2 5069 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
總統府冷氣機房起火　4分鐘撲滅火勢！消防隊已完成安檢離府
黃金大怒神！2表看「川劇變臉」　1年來最大狂飆猛跌全在本周
最狂孕婦！抓包老公「全裸激戰不倫」　她挺孕肚打死23歲泰小三
快訊／總統府起火！　警消出動救援
越南女友30歲！「媽喊125萬聘金」台男超想娶　網吵翻
1塊錢掉進茶葉蛋鍋！　她「整鍋66顆」全買走
康橋兒回家「多一樣東西」有洋蔥！　賈永婕哭了：極大創傷
普發1萬沒了？　卓榮泰：不是解決國家問題最好方法

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

航空業添加SAF成趨勢　長榮航空與美、日、台3供應商簽約

娘家大地主「送房又送車」　他婚後崩潰：像被岳母圈養的狗

1塊錢掉進茶葉蛋鍋！她「整鍋66顆」全買走：自己做的自己負責

天天洗頭反而越洗頭越油？專家教你調整洗頭頻率、還自己一頭健康秀髮

「股市憲哥」加好友！他進帳90萬信了　最後投1400萬慘被騙光

去迪士尼、環球「失心瘋必買1物」　回台根本用不到！網反推爆

台鐵1年10起落軌　高雄站月台門耗資1.5億明年3月啟用　

康橋重傷生仍昏迷「肢體有反應」　環島隊友頭盔繫紫緞帶祈福

演唱會之都又進化！高雄世運主場館疏運更好走　前後對比照曝

明後天雷雨區擴大「天氣最差」　下周還有鋒面接力

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

苗栗狂風驟雨！11噸貨車遭側風吹翻　透天厝鐵皮空中盤旋險砸人

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【還沒上車啊】男加完油下秒直接往前騎走！女友以為被丟包氣沖沖跟上

JENNIE喊「媽媽我愛妳」 媽媽在台下感動落淚！

#樂天三本柱 白襯衫配黑絲襪 首次開箱OL服！

#陳水扁 談「XX同路人」遭出征！ #王世堅 聲援：其實很多民眾認同

【危險駕駛】三寶插隊驟然減速險釀禍！「大學長」急煞閃過網嚇爛

【當你有個情緒穩定的爸】2歲兒頭髮沾到輕黏土0責罵超耐心處理！

航空業添加SAF成趨勢　長榮航空與美、日、台3供應商簽約

娘家大地主「送房又送車」　他婚後崩潰：像被岳母圈養的狗

1塊錢掉進茶葉蛋鍋！她「整鍋66顆」全買走：自己做的自己負責

天天洗頭反而越洗頭越油？專家教你調整洗頭頻率、還自己一頭健康秀髮

「股市憲哥」加好友！他進帳90萬信了　最後投1400萬慘被騙光

去迪士尼、環球「失心瘋必買1物」　回台根本用不到！網反推爆

台鐵1年10起落軌　高雄站月台門耗資1.5億明年3月啟用　

康橋重傷生仍昏迷「肢體有反應」　環島隊友頭盔繫紫緞帶祈福

演唱會之都又進化！高雄世運主場館疏運更好走　前後對比照曝

明後天雷雨區擴大「天氣最差」　下周還有鋒面接力

陸女被關冷凍庫！監視器拍到「男同事門外竊笑」

日本環球影城「小小兵樂園」今夏擴大　最新遊樂設施亮點先看

用特別條例弭平預算刪凍衝擊？　卓榮泰：今年已規劃合理使用歲計賸餘

總統府證實冷氣機房起火　4分鐘撲滅火勢！消防隊已完成安檢離府

嚐「換妻俱樂部」憂性病　情慾夫婦「怕遇熟人」到外縣市就醫

樂天女神廉世彬女孩們幫慶生　球隊開門紅讓她感動萬分

航空業添加SAF成趨勢　長榮航空與美、日、台3供應商簽約

違法「新疆紙皮核桃」竄全台！連立院都有賣　綠委轟：把關不力

特別條例內藏台電千億補助　藍轟：圖利特定人開門揖盜

季芹紐約吃路邊攤「1家3口結帳金額超驚人」！苦笑冒冷汗：誇張

【委屈極了】萌汪被帶去健檢抽血超淡定！下秒見爸來哭哭：抱我

生活熱門新聞

快訊／8級強風範圍將擴大　明「全台變天」下最多地區曝

閩南狼開地圖炮「沒當過兵臭俗辣」　逼館長表態

百萬YouTuber「拍日本旅遊片違規」　親上火線道歉了！

2025年「太陰化忌」命理師：超凶　1時間點勿出國

越南女友30歲！「媽狠喊125萬聘金」台男超想娶

青少女「染梅毒」10年暴增53倍！醫曝3大兇手

飲控+勤運動仍血糖飆！醫揪「1元兇」風險增1倍

5生肖要發了！　財運跌深反彈

飯糰店承諾賺錢就漲租？律師提4質疑

iPhone在好市多、其他店買有差？1優勢被推爆

全家「隱藏服務」超狂　一次只要20元！網讚貼心

打到寶可夢六星卡「偷帶學校送人」　孩喊：很有面子

韓國人出國旅遊「喜歡台灣還是香港？」　答案揭曉

明後天雷雨區擴大「天氣最差」　下周還有鋒面接力

更多熱門

相關新聞

IG網紅遊迪士尼「打強光拍照」挨批！　火速關留言...首回應了

IG網紅遊迪士尼「打強光拍照」挨批！　火速關留言...首回應了

台灣IG網紅林倩日前到香港迪士尼遊玩，施放煙火階段，她與團隊打著強光拍攝照片，過程遭到香港網友側拍PO上網，引發不少網友討論。對此，林倩在21日深夜「很快地就隱藏留言、關閉留言」，直至22日晚間7時許才做出回應。

台IG網紅迪士尼穿「仙度瑞拉」打光拍照挨批：以為大陸人

台IG網紅迪士尼穿「仙度瑞拉」打光拍照挨批：以為大陸人

東京迪士尼推「防奧客守則」！違者恐禁止入園

東京迪士尼推「防奧客守則」！違者恐禁止入園

新書《旅者健康守護人》分享實用旅遊醫學

新書《旅者健康守護人》分享實用旅遊醫學

奧斯卡影帝為愛暴走！揭開復仇最危險的一頁

奧斯卡影帝為愛暴走！揭開復仇最危險的一頁

關鍵字：

迪士尼環球爆米花桶頭飾實用用途

讀者迴響

熱門新聞

月薪沒6.3萬看這！新規上路有望加薪分紅

柯文哲硬碟「不雅照」曝　黃揚明：是知名女星

「這裡女人」可以合法硬上男人！遊客也不放過

警車停路肩抓超速！女騎車猛撞身亡　值勤員警遭送辦

快訊／中鋼紀念品「輕巧冷水瓶」亮相　129萬股民喜迎

快訊／8級強風範圍將擴大　明「全台變天」下最多地區曝

即／逆撞康橋害7學生輕重傷　驗出喪屍+海洛因

閩南狼開地圖炮「沒當過兵臭俗辣」　逼館長表態

呂秋遠私生子風波　公關律師揭生母真正目的

百萬YouTuber「拍日本旅遊片違規」　親上火線道歉了！

李李仁入境馬來西亞「遭扣留2小時」

陸禁韓國向美出口稀土　揚言以「長臂管轄」制裁

「年紀越大朋友越少」星座Top 3

印度恐攻26死　遊客「屍橫遍野」

有對岸戶籍將喪失台灣身分　陸委會：定居證也算

更多

最夯影音

更多

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

苗栗狂風驟雨！11噸貨車遭側風吹翻　透天厝鐵皮空中盤旋險砸人

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【還沒上車啊】男加完油下秒直接往前騎走！女友以為被丟包氣沖沖跟上

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面