去迪士尼、環球「失心瘋必買1物」　回台根本用不到！網反推爆

▲去迪士尼，許多人必買紀念品。（示意圖／記者蔡玟君攝）



網搜小組／劉維榛報導

「在台灣根本用不到！」一名網友直呼，許多人去日本遊樂園必買紀念品，像是可愛頭飾、頭套與造型爆米花桶等，但往往帶回台灣後，似乎找不到用途，久而久之就變成灰塵擺飾，因此令原PO好奇發問，大家都是如何利用？文章引發討論，多數人認為回憶無價，「當下開心不就最重要！」

一名網友在PTT表示，很多女孩去日本迪士尼、環球影城時，一定會失心瘋買了很多頭飾、髮箍、頭套與爆米花桶等，回國時還得騰出空間，把這些戰利品硬塞在行李箱裡頭。

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然而，這些在樂園裡看起來可愛的商品，回到台灣後可能就擺放在房間角落，久而久之就積滿灰塵，這讓原PO好奇直呼，尤其爆米花桶在台灣根本用不到，「這些東西到底有什麼其他用途...下次去也不會特別帶去」，因此大家都怎麼利用這些紀念品呢。

文章曝光後，有網友回應，「當時失心瘋買了三眼怪的爆米花桶， 回來一次都沒再碰過，現在看來只是買來生灰塵用的」、「家裡太小沒有展示櫃的話，當然沒意義」、「紀念品我都買很小巧的」。

不過多數人認為，出遊過程、回憶更是無價，「當下開心不就最重要」、「爆米花桶現在擺在書櫃上當擺飾」、「我11年前買的米妮髮箍現在拿出來給女兒用，品質很好～每次看到還是回憶滿滿」、「爆米花桶拿來當發票的家」、「我裝潢有做整面的展示櫃，最愛買東京迪士尼爆米花桶了」、「當下不買，哪對得起自己」、「當下開心不就最重要」、「我買實用的奇奇蒂蒂爆米花拿來當藥箱」。