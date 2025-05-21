花蓮新生兒祝福禮啟動！「媽媽寶寶袋」超實用　持續一站式照護

▲▼新生兒祝福禮發表記者會正式啟動全新年度的育兒好物祝福禮發送計畫。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府20日上午於吉安鄉戶政事務所舉辦「114年珍愛寶貝新生兒祝福禮」發表記者會，正式啟動全新年度的育兒好物祝福禮發送計畫。花蓮縣長花蓮縣政府重視青年家庭與婦嬰照護，歷年推出多項優於全國的福利措施，這次期盼透過實用又在地化的育兒好物，傳遞對新手家庭的支持與祝福。

縣長徐榛蔚表示，今年新生兒祝福禮的「媽媽寶寶袋」為花蓮專屬設計，袋內包含花蓮縣鳥「朱鸝鳥」圖樣的紗布巾及多項實用育兒用品，充分展現地方特色與實用兼具的巧思。透過地方特色轉化為視覺記憶，讓寶寶的第一份禮物蘊含家鄉的溫度與文化底蘊。

徐榛蔚指出，縣府長年整合並推出各項婦幼照護措施，透過一站式、多階段，提供青年家庭最有溫度的支持，從孕前凍卵補助，孕期開始婦幼照護9項好孕禮。到這次出生後報戶口同時，提供新生兒祝福禮、托育補助等各項諮詢協助，以及孕後180小時坐月子到宅服務，今年更新增嬰幼兒2,000元口服輪狀病毒疫苗。並在花蓮全縣規劃建設親子館、祖孫館，也已在新城鄉、鳳林鎮設置公共托嬰中心，並完成北昌國小幼兒園建設，現正推進吉安、壽豐新設計畫，從孕前、孕期、孕後措施與建設，全面打造安心養育的宜居環境，支持每一個家庭。

▲▼「媽媽寶寶袋」為花蓮專屬設計，袋內包含花蓮縣鳥「朱鸝鳥」圖樣的紗布巾及多項實用育兒用品。

此次祝福禮包含多項育兒實用物資：育兒包、包屁衣、紗布巾、尿布墊、安撫娃娃及婦幼福利宣導手冊等。主要產品皆來自台灣在地優質廠商製作，並通過SGS八大重金屬檢驗與經濟部標準檢驗局檢驗，符合嬰幼兒用品安全規範，讓父母使用更安心。兒童繪本由文化局提供，民眾可於新生兒設籍同時為寶寶辦理「新生兒閱覽證」，共同培養親子共讀的好習慣。

同步發送的「婦幼福利宣導手冊」，整合縣府各局處從婦女產期到幼兒0至6歲完整福利地圖，包括產檢補助、生育津貼、托育資源、兒童發展篩檢、家庭教育與親子共學資訊等，協助家長全面掌握本縣周全的家庭照護支持網絡。

縣府補充說明，「婦幼照護好孕禮」，包括高風險孕產婦兒追蹤關懷、唐氏症篩檢、成人三合一疫苗、新生兒先天代謝異常疾病篩檢、母乳哺育諮詢、婦幼營養券、「子癲前症篩檢等9項。自今年起補助2000元嬰兒口服輪狀病毒疫苗，讓家長可依廠牌施打兩劑或三劑，大幅減輕負擔。「坐月子到宅服務政策」，由到宅服務員提供180小時、等同45天的到宅產後照護，包括產婦照護、育兒協助、月子處理及簡易家事服務，讓產婦獲得最貼心、到位的照顧。

即日起，自今年1月1日（含當日）以後出生並設籍花蓮的新生兒，家長可於辦理新生兒出生或初設戶籍時領取「新生兒祝福禮」1份。

民眾如有相關疑問，可逕洽縣內各戶政事務所或民政處戶政科（電話：03-8235475）。

