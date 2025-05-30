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不是美食！日本人「超愛台灣1物」　一票人推爆：超萬用

▲▼ 湯匙。（圖／記者劉維榛攝）

▲日本人來台狂掃湯匙。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

除了美食點心，日本人來台竟然狂掃湯匙！一名網友笑稱，平底湯匙幾乎每個台灣人都用過，在熟悉不過的餐具，卻成為日本人掃貨名單之一。文章引發萬人討論，「日本朋友來台灣時，帶她去逛10元商店，她也是很興奮的買了這款湯匙，她說日本賣很貴！」

一名網友在Threads表示，最近發現日本人來台旅遊，會狂掃一款不鏽鋼平底湯匙，而這款是台灣每個家庭幾乎都必備的，讓他笑虧「真的太可愛！」

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底下引來一票網友解釋，「日本沒有這款，近幾年很潮的台灣料理店很常見，對他們來說有中華料理的氣氛」、「我也有遇到日本人分享他來台灣玩是為了買這個湯匙，用過一次發現超好挖，回不去了」、「台灣湯匙好用，重點是好洗又耐用」、「日本朋友來台灣時，帶她去逛10元商店，她也是很興奮的買了這款湯匙，說日本賣很貴」、「我姊在日本，也請我帶這個去給她」、「這一款湯匙是經典不敗」。

內行人也分享這款湯匙超萬用，「這湯匙很好用，蘋果水梨削皮後切成四分之一，然後放砧板上用這湯匙挖掉果核，又快又方便」、「這種湯匙家裡必備的，超過一支！真的好好用」、「挖蓮霧頭、芭樂、蘋果超好用，直接一圈把頭削掉」、「這個湯匙超級適合挖芭樂籽，100分 」、「刮薑皮也ok」、「吃肉羹湯必備」。

另外有網友曝缺點，就是很容易被燙到，「很好用，只是喝很燙的熱湯時，嘴唇要小心點，不然會變成梁朝偉的香腸嘴」。

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