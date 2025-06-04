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預防意外別讓出國旅程變驚魂！安達產險旅平險「三大重點」關鍵保障超有感

▲▼旅遊,出國,安達產險,旅平險,急難救助,法定傳染病,第三人責任險,暑假。（圖／業者提供）

▲出國想玩得開心又安心，能夠擋下許多突發狀況的旅平險不能少。（圖／業者提供，下同）

生活中心／綜合報導

暑假還沒正式開始，大家是不是早就手刀搶好機票、飯店，準備飛去日本賞風景、韓國瘋韓星、泰國吃美食了？根據交通部觀光署統計（註1），每到暑假，出境旅遊人數總是暴增，亞洲鄰近國家依舊是最受歡迎的首選。知名藝人赴日旅遊因感染流感引發併發症不幸去世，震撼各界，也再次喚醒旅平險的重要性。在異國它鄉若碰上突發狀況不僅十分困擾，如果是健康出問題，龐大的醫療費用更可能令人難以負荷。出國玩樂當然要盡興，健康安全更是不能打折的事，因此準備好一張有充足保障的旅平險，就是旅途中最重要的後盾。

旅平險這麼重要？出國風險不容小覷！

許多人以為只要機票買好、旅館訂好、行程照表操課，應該不會出什麼意外，但現實總是比劇情更難以預料。出國玩往往接觸的人多，加上旅途中勞累水土不服，免疫力容易下降，就會讓疾病有機可趁，像是常見的流感、諾羅病毒、或是法定傳染病新型A型流感等，嚴重時還可能惡化成併發重症！這時候，如果有一張旅平險及不便險保單在身，就像是給自己多加了一層保護罩。不管是突如其來的身體不適、旅途中意外受傷、行李損失、重大事故等，旅平險都能提供必要的保障與支援，降低自費龐大醫療費的風險、或是求助無門的窘境，以上這些困擾就交給安達產險的旅平險及不便險搞定，「三大重點」讓人出國旅遊好安心。

重點一：法定傳染病全方位守護！連新冠併發重症、M痘都涵蓋

▲▼旅遊,出國,安達產險,旅平險,急難救助,法定傳染病,第三人責任險,暑假。（圖／業者提供）

▲安達產險旅平險含納法定傳染病，讓人在異國他鄉也不怕生病；甚至到日韓，突發疾病保障還升級至150%

安達產險的旅平險納入了其他保險公司不一定有的多項高風險法定傳染病保障，像是：

1、新型A型流感：被稱為流感進階版，爆發時傳播力強，安達旅平險提供相對應的醫療保障。
2、新冠併發重症：雖然疫情已降溫，但併發重症仍有風險，旅途中染疫，醫療費用也在保障範圍內。
3、M痘：這兩年新冒出的高關注病毒，安達一樣有保。
4、流感併發重症：感冒變肺炎？別擔心，也在保障清單裡！

安達產險旅平險的醫療保障範圍，涵蓋海外突發疾病所需的住院、門診、急診費用，根據不同地區的醫療成本，額度可升級達150%至250%，像是去日本、韓國這類醫療費較高的國家，特別有感。若因法定傳染病相關檢疫規定而被迫取消或更改行程，也能申請理賠，最高補償金額達50,000元，就算臨時改機票、退飯店，也不怕自己吞下損失。這份旅平險就像是出國時的「隱形保鑣」，不僅事前做好防備，真的「中獎」時也能即時提供醫療支援與經濟補償，就算遇上意外，也能讓人快速「回血」安心返家。

重點二：海外急難援助（註2）真的超重要　不是有買保險就夠了！

▲▼旅遊,出國,安達產險,旅平險,急難救助,法定傳染病,第三人責任險,暑假。（圖／業者提供）

▲疾病、意外、卡關不用慌！安達產險旅平險有24小時海外急難援助，隨時都有人挺你，讓人面對突發狀況不孤單。

買旅平險不是隨便點一份「最便宜的就好」，保障內容才是關鍵！像是「海外急難援助服務(註2)」一定要包含，尤其現在各國醫療費用驚人，萬一真的不幸在當地住院，沒有保險幫忙支援費用與處理流程，整趟旅程可能直接變災難片。例如不幸遇到海外突發疾病（例如中風）、車禍等嚴重病況而需要轉院或是轉送等，海外急難援助服務於通知後，不須另外申請即可啟動，協助安排回國醫療，或就近轉院接受更合適的醫療服務等，也能幫忙翻譯與溝通，讓人出門在外也能安心靠得住。畢竟人在國外一但出狀況，語言不通、法律不懂，再加上緊張情緒，真的會壓力爆表，有了安達產險旅平險在身，就像多了一個處理意外風波的專業小隊，讓人玩得開心、出事也能穩穩處理！

重點三：不小心惹禍也有保！第三人責任險幫你化解意外尷尬

▲▼旅遊,出國,安達產險,旅平險,急難救助,法定傳染病,第三人責任險,暑假。（圖／業者提供）

▲不管是突如其來的身體不適、旅途中意外受傷、行李損失、重大事故等，旅平險都能提供必要的保障與支援。

旅行開心玩，難免會有小意外，可能是不小心撞到別人家小孩致使受傷，對方要求賠付醫療費，或是匆忙轉身一不注意打破了飯店大廳的花瓶，也可能是在人氣餐廳弄翻飲料灑滿地，害其他用餐客人滑倒受傷等，這些「不是我願意但就是發生了」的狀況，一旦對方要求賠償，真的不是只有一句「歹勢啦」就能解決！安達產險旅平險的「第三人責任險」此刻化身成你旅行中的超級後援。保險的事，找安達就對了。

在旅行中當你不小心造成他人財物損失或人身傷害，甚至更嚴重的身故狀況，被索要醫療費、急救費、訴訟費，只要有保安達產險旅平險及不便險，就不用擔心，最高賠償金額可達300萬元，且無自負額，簡單來說，保戶不須自行負擔一筆金額；就連旅行期間居家發生竊盜或是現金被偷、信用卡被盜刷等造成的損失也都在保障範圍內；建議保戶出發前確認保障範圍與除外條款，了解自身權益。

小提醒：酒後失控等故意破壞行為不可做，這些都屬於除外情形。

安達產險旅平險懶人保單　一張保單該有的它都有！

▲▼旅遊,出國,安達產險,旅平險,急難救助,法定傳染病,第三人責任險,暑假。（圖／業者提供）

▲出國風險難預料，旅途中突發狀況防不勝防，有了安達產險旅平險一次打包民眾最需要的保障，讓人能夠放心享受旅程。

今年暑期出國玩，想要一張懶人也輕鬆搞懂的「全包型」旅平險嗎？旅平險專家「安達產險」直接幫大家做好做滿，還可加上不便險，讓法定傳染病、突發傷病、班機延誤、行李出包通通納入保障，事前準備到位，幫你把整趟旅程的風險「打包處理」。從涵蓋新型A型流感、新冠併發重症、M痘等法定傳染病，到赴日韓突發疾病保障升級至150%，再到24小時海外急難援助與第三人責任險全配齊，不管何時何地都能取得緊急醫療、翻譯、安排送返等問題、不怕緊急時找嘸人。省下研究複雜條款、東挑西選的過程。一張搞定、懶人最愛，出國就靠升級版的安達產險旅平險及不便險撐腰，放心去冒險，讓旅程全程都有保、有靠、有安心。

註1：交通部觀光署統計：https://udn.com/news/story/7934/8293254

註2：「海外急難援助服務」係安達產險無償提供的服務，非保險契約之權利義務，若因故致有修改，安達產險得於必要時修改或終止服務內容，並將訊息刊登於安達產險公司網站，不另行書面通知。

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