查墾丁地圖！他驚見「台灣1景點」超頂　大票人推：比日本更厲害

▲許多網友直呼，海生館比日本水族館還厲害！（圖／翻攝國立海洋生物博物館官網）



網搜小組／劉維榛報導

不少人抱怨國旅與住宿品質，連假寧願出國玩，不過有網友大推，位在屏東的國立海洋生物博物館非常值得去！一名網友直呼，規劃去墾丁玩，打算去一趟海生館，「動物照顧跟環境都很好，CP值很高」，文章一出，大票網友點頭認證，「海生館比沖繩美麗海強不少」、「夜宿活動很棒，整體都很好的景點！」

一名網友在PTT以「海生館在那個鳥位置是怎麼活下來的」為標題發起話題，他打算去南台灣玩，查地圖時，發現墾丁附近有國立海洋生物博物館，「印象裡頭很頂、門票僅400多元」，也把海洋生物顧得很好且導覽環境頗佳。

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不過原PO直呼交通缺點，海生館地點比較不便利，沒有火車能直達。對此，他好奇拋問「這點門票錢夠企鵝吹整天冷氣嗎？」

文章一出，一票網友直呼夜宿值得體驗，而且完勝沖繩水族館，「海生館真的很棒，去過日本好幾個水族館後，還是比較喜歡屏東的」、「夜宿活動很棒，整體都很好的景點」、「有過夜行程！推」、「夜宿海生館的行程很棒」、「跟沖繩的一樣漂亮」、「屌虐沖繩」、「海生館比沖繩美麗海強不少」、「屏東海生館真的很棒，不輸日本的」、「大阪海遊館被海虐！認真」、「贏日本！很便宜的海生館，餵魚加價行程值得參加」。

其他網友也回應，「開車、騎車啊，去墾丁路上那個位置反而不錯，會順路排進行程，去四重溪泡溫泉也可以排」、「整個墾丁相關行程中，最省的項目，你不去一下嗎」、「可以吃綠豆蒜！讚」、「海生館真的猛，小孩天堂」、「偏遠才好啊，後來才知道台灣海生館很厲害」、「後灣的日落很讚」。