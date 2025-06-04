赴韓旅遊見1類店家　掛台灣國旗「台灣客特別打折」！必買神物曝

▲幾乎每間店都掛著台灣國旗。（圖，下同／網友@cod0814授權）



記者施怡妏／綜合報導

到韓國旅遊除了各式各樣必買的伴手禮、零食、化妝品外，很多人都會特地「扛棉被」回台灣，有網友表示，在釜山逛街時，看到賣棉被的店家，店門口居然掛著大大的紅布條，寫著「歡迎台灣人」、「台灣客人特別打折」，甚至還放上台灣國旗，讓他超驚訝。

有網友在Threads發文，到韓國釜山旅遊時，看到販售寢具店家，門口掛了一條大大的紅色布條，上面用繁體中文書寫「歡迎台灣客人，寢具我們以批發價出售」，並且在布條左上角印有台灣國旗，非常顯眼，店內還提供中文服務，不用擔心語言不通的問題。

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不僅如此，還有店家放上牌子，寫著「台灣客人特別打折」。此景讓原PO很驚訝，「台灣人到底是有多喜歡去釜山買棉被...幾乎每間棉被店都掛著國旗」。

貼文曝光，網友大讚韓國棉被超好用，「同行四女共買了10件，我跟男生朋友在門口玩了一小時手遊」、「我發誓，真的超級無敵爆炸好蓋，買了名牌的還以為多舒服，結果還不如1000元的韓國被」、「去釜山真的要買棉被！一次買三條寄回台灣，冬被摸起來感覺沒有很厚，但蓋起來很暖」、「不得不說，我長期落枕，買了無數顆枕頭，後來買了韓國枕頭完全沒再落枕了」、「韓國的棉被真的跟台灣的觸感不太一樣，重點是超溫暖」。

其中，許多人提到「清洗很方便」，「韓國棉被超讚，可以機洗不用被套，完全懶人福音」、「可以直接丟洗衣機，洗完曬乾還跟原本的一樣，這點讓我真的佩服」、「可以很殘暴的丟洗衣機洗，不用煩惱清洗方法，所以覺得很滿意」。

貼文獲「網友@cod0814」授權轉載。