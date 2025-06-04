台鐵推「鐵印帳」集章換隱藏獎品　6/9起限量280本開搶　

▲為推廣鐵道旅遊，台鐵推出全新的「台鐵鐵印帳」。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台日攜手推廣鐵道文化，台鐵公司今(4日)宣布與日本旅行讀賣出版社合作，推出全新的「台鐵鐵印帳」，每本售價499元，6月9日開賣，活動期間憑台鐵鐵印帳及各式車票，至全台20個指定車站兌換紀念鐵印。集滿10張或20張鐵印以上將可獲隱藏版獎品，盼藉此推廣鐵道旅遊。

為推動鐵道觀光，讓更多人瞭解並體驗台灣獨特的鐵道文化，同時加深台日兩國鐵道文化的交流與合作，台鐵公司表示，此次攜手日本旅行讀賣出版社，推出全新的「台鐵鐵印帳」，讓旅客能在旅行中收集專屬於台灣鐵道的紀念鐵印，並探索景點。

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台鐵說明，「台鐵鐵印帳」活動將與鐵路節系列活動同步推出，旅客可於台北、台中、高雄、花蓮等四個指定地點購買台鐵鐵印帳，售價499元，全台限量280本，6月9日起開賣。

旅客憑台鐵鐵印帳及各式車票，於活動期間至20個指定車站兌換紀念鐵印。集滿10張鐵印以上的旅客，可於指定車站兌換精美禮品；集滿20張鐵印的旅客，將額外獲得隱藏獎品。

紀念鐵印兌換車站包括台北站、松山站、瑞芳站、十分站、礁溪站、花蓮站、池上站、台東站、太麻里站、枋寮站、高雄站、岡山站、台南站、嘉義站、二水站、集集站、彰化站、台中站、新竹站、內灣站等20個車站。

台鐵公司表示，希望藉此活動，結合台灣鐵道文化與日本的鐵印帳特色，讓旅客在每一站感受當地歷史與文化，並進一步推廣台灣各地的特色旅遊，吸引更多國內外旅客來探索台灣的自然美景與文化底蘊。