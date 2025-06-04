阿里山國家森林遊樂區受肯定　獲觀光永續金級獎！

▲林業保育署嘉義分署轄管阿里山國家森林遊樂區榮獲2025台灣觀光永續獎-永續旅遊目的地金級獎，嘉義分署長李定忠（圖中）出席領獎。（圖／農業部林業及自然保育署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導



2025台灣觀光永續獎今(4)日於台大醫院國際會議中心舉行頒獎典禮，農業部林業及自然保育署嘉義分署所轄阿里山國家森林遊樂區榮獲「永續旅遊目的地金級獎」，成為台灣永續旅遊發展的標竿典範，由嘉義分署長李定忠率同仁及社區夥伴代表領獎，共享榮耀！

▲▼ 森林保育與永續旅遊雙贏典範 阿里山國家森林遊樂區獲永續旅遊目的地金級獎殊榮 。（圖／農業部林業及自然保育署嘉義分署提供）

台灣觀光永續獎永續旅遊目的地獎項以五大評選構面進行評比，包含資源保育與環境管理、文化保護與促進、社區賦權與經濟發展、利害關係人議合、透明度與責任報告等項目。林業保育署嘉義分署在阿里山森林保育及永續旅遊工作上展現傲人成果，於三大核心策略實踐永續發展目標：在森林永續管理上建立完善系統，持續監測阿里山國家森林遊樂區自然生態與文化地景，確保森林資源的永續經營與保護；友善環境方面則積極導入各項友善環境設施和管理措施，在提供優質遊憩體驗的同時，兼顧生態環境保護，實現環境永續與觀光平衡發展；在地共榮合作主要與社區居民攜手發展生態旅遊培力計畫，推動深度導覽服務，透過專業培訓提升在地服務品質，促進社區經濟發展。經綜合評比，評審團一致肯定阿里山國家森林遊樂區兼顧各個面向，成為永續旅遊目的地之佼佼者。

▲阿里山國家森林遊樂區自104年起採用電動中巴作為園區內導覽車種，創造低碳、環保、綠 。（圖／農業部林業及自然保育署嘉義分署提供）

嘉義分署表示，榮獲金級獎不僅是對分署團隊專業努力的肯定與認同，更重要的是透過社區培力及生態旅遊發展，增進在地居民對土地的認同感與保護意識，成功實現環境保護與社區發展的雙贏局面，更代表阿里山永續旅遊模式的成功實踐。未來嘉義分署將持續與社區夥伴攜手合作，深化永續經營策略，共同守護這片珍貴的山林資源，讓更多民眾認識與體驗阿里山自然之美，為台灣永續觀光發展建立更多成功典範。

▲阿里山社區在地導覽解說員於111年成軍，已達千團萬人服務佳績 。（圖／農業部林業及自然保育署嘉義分署提供）

▲阿里山國家森林遊樂區旅客服務中心持續精進服務品質，提供國內外遊客更便捷及優質的 。（圖／農業部林業及自然保育署嘉義分署提供）