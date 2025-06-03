《西街少年》片段跳出！22年前「三商巧福菜單」驚呆他：太扯了

▲三商巧福。（圖／三商餐飲提供）

記者周亭瑋／綜合報導

經典台劇《西街少年》2003年風靡全台，也讓飾演主角的孫協志一炮而紅，近期就有廣告片還原當年劇情，掀起熱烈回響。一名網友今表示，滑到西街少年的片段時，猛然看見當年三商巧福的菜單，忍不住驚呼「太誇張了吧！」

網友在PTT發文提到，剛剛看到《西街少年》的片段，場景在三商巧福店外，而後方的菜單上，原汁牛肉麵只要50元，「它是2003年推出的偶像劇，現在是2025年，經過22年之後，現在的原汁牛肉麵要165元，整整漲了3倍價錢！」

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▲原PO看見當年三商巧福的菜單驚呆了。（圖／翻攝自PTT）

不過，一票內行搖頭表示，「50元那是週年慶活動啦，平時也不是50元」、「特價活動吧，那時候應該75元」、「會員日好嗎」、「我記得沒那麼便宜，30年前排骨飯好像要99元的樣子」、「那是優惠吧！2008左右吃百元有找」、「促銷啦！20年前就100出頭了」、「20年前單碗79？」「那時7、80了」。

對此，鄉民們也不禁感嘆，「回不去的價格，為何要一直回頭看」、「我難過」、「真的！薪水都沒漲這麼多」、「20年前房子1坪10萬初」、「單點超過120元就沒再吃了，除非有特價」。

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