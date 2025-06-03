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丈夫過世「太太未必能獨得財產」　頂客族必知5遺產問題！全場吵翻

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

現在頂客族越來越多，律師蘇家宏就點出，關於遺產的5大問題，勢必要熟知，以免未來留下遺憾，其中包括配偶未必能單獨繼承全部財產、配偶不一定能決定遺產的分配或處分方式等。對此，不少網友長知識了，也不禁感嘆「台灣的法律真是令人匪夷所思。」

蘇家宏近日在粉專發文，坦言頂客族彼此用一生的情感，承諾給另一半平安與愛直到生命的盡頭，但若不了解法律，可能會留下遺憾，其中有5大問題，是頂客族們最需要知道的。

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1.配偶不一定能單獨繼承全部財產

如果沒有立遺囑，頂客族的先生過世了，生存的太太（配偶）會與先生的兄弟姊妹一起繼承財產，而不是獨得。

2.配偶不一定能繼續住在自己家裡

頂客族的其中一人過世了，留下來的房產變成配偶與另一半的兄弟姊妹「公同共有」，若兄弟姊妹不同意給配偶單獨使用，配偶不一定能繼續住下去。

▲▼旅遊,旅行,情侶,夫妻。（圖／取自免費圖庫xFrame）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫xFrame）

3.配偶不一定能決定遺產的分配或處分方式

當遺產變成配偶與另一半兄弟姊妹「公同共有」時，可能會遇到三種情況，如下：

A房產想賣掉，需要兄弟姊妹全部同意。（或符合土地法34-1）
B遺產如何分配，要跟其他繼承人協商。
C除非大家同意，否則一切照法律比例計算，配偶話語權未必較大。

4.遺產不會自動給兄弟姊妹的孩子繼承

頂客族有「部分」遺產想留給自己兄弟姐妹的小孩（尤其是從本生父母繼承來的不動產，希望歸回本家），如果沒有寫遺囑，且父母與兄弟姐妹也早就過世了，甥輩、侄輩不是法定繼承人，也不能代位繼承，全部遺產將由生存配偶繼承。

▲▼老夫妻,老伴,夫妻,伴侶。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

5.貓咪或狗狗無法繼承遺產

貓咪、狗狗在法律上不是「人」，縱使我們稱她們是自己的兒子或女兒，仍然不能繼承遺產。如果想要照顧寵物，可以透過預立遺囑妥善運用遺產，來照顧我們的貓咪與狗狗，保護牠們的未來。

對此，網友們紛紛回應，「爛法律，到底為什麼有了配偶還要分給所謂的兄弟姊妹？莫名奇妙的法條，到底憑什麼？一堆跟不上時代的法條，一堆保障垃圾的法條」、「台灣的法律真是瞎，真搞不懂錢為什麼要留給兄弟姐妹，又沒被他們照顧到為什麼要給」、「真的要修法，不然大家都等着分遺產」、「了解到很多不知道的事」、「願你我都能珍惜現在，也不忘安排未來+1」。

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