一票台人去銀行「1壞習慣」改不掉！　行員崩潰了：瞳孔地震

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

許多人在數鈔票前，會習慣沾一下口水，以增加摩擦力，不過這舉動容易讓人觀感不佳。就有行員崩潰表示，「求你們各位了，來銀行存錢、數錢，不要再舔口水！」這番話掀起熱烈回響，還有超商店員心有戚戚焉，直呼「一堆長輩會這樣，害怕極了。」

網友先前在Threads發文直呼，「求你們各位了，來銀行存錢、數錢，不要再舔口水。我幫你點就好，那本存摺、那疊鈔票，我接過手來的時候，瞳孔地震跳得比心電圖還快。」

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PO文狂吸超過1.4萬人按讚，大票網友紛紛回應，「真的超噁！什麼年代了，還在那邊沾口水」、「真的...細菌滿滿超噁」、「不只在銀行會遇到，在超商、大賣場收銀時，也會遇到這樣的狀況」、「一般老人都會有這樣的動作」、「客人表示，舔口水數鈔票才有儀式感」、「好好笑...好有畫面感」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

另外，不少服務業從業人員也表示，「我是超商店員，看過很多老人家都用口水去數錢，我們店裡有驗鈔機可以幫他數，他們也不要」、「我餐飲業，當看到客人用口水數錢時，我就會把他那張錢另放，等他離開櫃台後，噴上滿滿的酒精」、「我碰過一次之後，都會說我用數鈔機幫你點，實在是太驚恐啦」、「你阻止不了的！病人來醫院拿健保卡，也要舔一下才甘願插進讀卡機」、「做美妝店的，也曾遇過阿伯手用口水拿錢給我，我真的怕爆」、「我昨天遇到一位阿嬤就是這樣！還好我有帶手套」。

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