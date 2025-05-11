全聯店員見「購物車有2物」超崩潰！同行爆共鳴：結帳秒變塞車

▲全聯福利中心。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

全聯一直是不少民眾採買生鮮、日用品的首選，就有店員指出，見到顧客購買2樣商品時，會特別崩潰，分別是冷凍金針菇與B牌鹼性離子水，由於這兩樣商品的條碼很難刷，因此需要手動輸入，需要花更多的時間結帳，貼文曝光，釣出同行留言，結到金針菇就會塞車，甚至已經背下金針菇的條碼號碼。

網友在Threads發文，「全聯店員最討厭的兩種東西，金針菇、鹼性離子水」，這兩樣商品因為條碼設計特殊，刷起來特別麻煩，有時甚至需要手動輸入條碼數字，導致結帳速度變慢。

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這番話讓許多同行心有戚戚焉，直呼「真的很煩，偏偏每天一堆人買金針菇，不想記條碼數字都不行」、「金針菇還要小心的掰開，有同事弄到失去真空」、「每次很順，但刷到金針菇就塞車」、「不只全聯，只要是金針菇都超難刷」、「鹼性水那個條碼太淡了，機器很難感應」、「永遠刷不過要自己打條碼，請產品設計師出來說明！」「之前做超商都時候，那個水刷到真的會爆氣」。

有網友詢問「我很常買…但是為何買3個就要刷3次？不能乘3嗎？一直很疑問！？」原PO解釋，「可以按數量三，但還是要先輸入商品條碼」，如果不小心按錯數字就會很麻煩。

還有人指出，「那個山藥也很難刷…條碼全部都被抽真空擠在一團」、「覺得舒跑最難，根本不能用桌上的刷，要手持才刷得過」、「舒跑、山藥、履歷小黃瓜這些都會結到很躁」、「還有山藥跟保久乳，每次保久乳都會缺一角」。