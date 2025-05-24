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報姓氏「口天吳」竟被上課！火鍋店員酸：大陸人還是國文沒學好？

▲姓氏「吳」在台灣不算少見。（圖／翻攝自教育百科、教育部異體字字典）

▲姓氏「吳」在台灣不算少見。（圖／翻攝自教育百科）

記者閔文昱／綜合報導

一名網友日前在高雄新崛江附近火鍋店候位時，自我介紹姓氏為「口天吳」，沒想到竟被店員當場糾正構字方式，還被質疑國文不好，甚至嗆聲「你應該不是大陸人吧？」讓他當場傻眼，氣得直接取消候位。事件曝光後引發網友熱議，不少人直呼「太扯」、「這種態度才需要被客訴」。

這名網友在社群平台Threads發文表示，當時他與家人一同到店用餐，店員詢問「貴姓、幾位」，他如常回覆「口天吳、4位」，未料店員卻一臉疑惑，不但多次重問，甚至拿出便條紙寫下「吳」字並糾正道，「吳下面怎麼會是天呢？你國文是不是沒學好？你應該不是大陸人吧？」讓他當場語塞，只能無奈表示「那不候位了」。

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▲姓氏「吳」在台灣不算少見。（圖／翻攝自教育百科、教育部異體字字典）

▲「口天」其實念作「吞」。（圖／教育部異體字字典）

原PO表示，自己從小就用「口天吳」來表達姓氏，從未遇過這樣被質疑的情況，並強調「重點不是『口天吳』到底對不對，而是店員的態度讓人難以接受」，認為不過是登記個名字、吃頓飯，卻被上了一堂「國文課」，甚至被懷疑身分，實在無法理解。事後，他也已向店家投訴。

對於「口天吳」這種拆字方式，不少網友留言表示，這是早就習慣的口語表達，類似「耳東陳」、「雙木林」、「木子李」，雖然不完全正確，但便於溝通即可；也有網友解釋，「吳」字的繁體字結構是「口＋夨（ㄗㄜˋ）」，而簡體字則為「吴」，下方確實像「天」，可能因此引發誤會。但更多人批評店員「上綱上線」、「態度傲慢」，直言「想教學請去當老師，不要在櫃台對客人開課」。

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