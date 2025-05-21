火鍋店推「罰單換肉」炎上　火速發道歉文：不經意觸動社會敏感神經

▲好食多涮涮屋。（圖／翻攝Google地圖）



記者鄒鎮宇／綜合報導

火鍋店「好食多涮涮屋」日前推出「罰單兌換肉品」的行銷活動，卻因新北市三峽19日發生重大車禍事故釀3死12傷，此活動引發社會輿論不滿。21日，好食多涮涮屋在官方IG發文致歉，並宣布全面下架該活動，「我們誠摯認錯，也會深刻檢討，對不起」。

好食多涮涮屋表示，該活動自今年3月規劃並於3月底執行，初衷是希望透過罰單兌換、發票中獎、身分證對號等互動方式，讓顧客在生活中增添輕鬆與趣味。然而，活動內容在近期社會氛圍下觸動了敏感神經，導致不安與誤解，「每一張罰單背後可能是一場事故、一段警醒」，因此不應將其作為行銷素材，並誠摯向社會大眾致歉及檢討。

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業者表示，所有相關活動組合已全面下架，宣傳也已停止。此外，為表達歉意，好食多涮涮屋自即日起至6月30日推出額外招待肉品的措施。凡至店內用餐的顧客，在原套餐招待之外，每人可再享有一份肉品。

好食多涮涮屋強調，此舉並非補償，而是希望透過實際行動表達歉意與感謝，「向每一位願意包容我們的顧客，說一聲謝謝你，對不起。」

最後，好食多涮涮屋承諾，將重新檢視所有行銷流程，未來會更加謹慎，避免類似情況再次發生，「一餐火鍋也許不能解釋一切，但我們會用一餐又一餐的努力，去彌補、去學習、去變得更好」。

此外，幫業者進行宣傳的美食網美也因此道歉，「真的非常抱歉，無論事件前後都不該有這種宣傳。起初只是想說如果剛好有罰單，可以去店家做更換，完全沒有鼓勵大家刻意去違規的念頭，真的是沒有惡意的…沒有多想到後續造成的後果。無論如何違規這件事，本來就是不對的，這樣宣傳會對社會造成更大的負面效果，未來我會更謹慎，謝謝大家的指教」。