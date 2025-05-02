知名火鍋店冰淇淋中竟有玻璃碎片　民眾吃下肚掛急診「喉嚨出血」

▲知名火鍋店冰淇淋中竟有玻璃碎片。（圖／取自爆料公社）

記者黃士原／台北報導

一位民眾昨日爆料，在台北市知名麻辣火鍋店享用冰淇淋時，竟然吃到大量玻璃碎片，跟餐廳反映後，店長只回覆「公司之後會再聯絡」，並未提供即時解決方案，也未在第一時間撤下冰淇淋，對於店家的危機處理還有教育訓練感到失望。

據該民眾在「爆料公社」貼文表示，當他正在享用冰淇淋時，感覺有咬到異物，當時誤以為是焦糖碎片，但後來越咀嚼越感到不對勁，有種在咬碎蛤蜊殼的口感，隨即吐出來看，才發現那些碎物竟是細小的玻璃碎塊。他隨即向店員反映情況，店長也到場查看，但在了解事由後，僅表示公司會後續聯絡，並未提供即時解決方案，就連說出「你們會加強質檢、器皿清洗、員工訓練」或是基本慰問都沒有。

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當下民眾正在爆料公社的頁面上撰寫貼文，店長發現後，要求不要向外曝光這件事，同時不斷被纏著要求刪除貼文，也耽誤就醫近20分鐘。他強調，當下沒有要求折扣跟賠償金（他們確實也沒有給免單的處理），只是對於店家的危機處理還有教育訓練感到失望，就連第一時間撤下冰淇淋也沒做到。

後來，他自行前往北醫急診，症狀是喉嚨出血還有胸悶，醫生表示X光只能照出大塊的玻璃，雖說看起來無恙，但還是需回家密集觀察3天，避免後續可能發生的臟器出血問題。而火鍋店的區域督導與品牌經理到醫院後說，公司營運了12年，從未有相關SOP或應急措施，這才解釋了為何現場的處置會如此無序，甚至不清楚是否有投保責任險，只說「可能要問公司會計」。

該民眾已委任律師處理這起事件，並要求店家提供用餐時間的錄影備份，但截至目前未獲回應。顧客表示，並不想要把這件事情鬧大，但覺得有義務讓想去用餐的朋友知道這個真實經歷，自行評估是否願意冒著吞下玻璃的風險前往用餐。

針對這起事件，《ETtoday新聞雲》記者致電向店家求證，但至截稿前尚未取得回應。