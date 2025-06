媽回旅館房目睹「12歲女兒被壓床性侵」　勇掏槍阻止變態男

▲母親朝男子開槍,成功救出女兒。(圖/示意圖/VCG)

記者李振慧/綜合報導

美國印第安那州一名母親回到汽車旅館房間時,目睹12歲女兒遭一名成年男子性侵,立即上前阻止,還勇敢朝男子開槍,後來帶著女兒逃出房間。目前涉案男子已經被逮捕。

事件5月24日發生在印第安那州中部城市印城(Indianapolis)當地一間汽車旅館,法庭資料顯示,女童的母親和男子皮爾斯(Bruce Pierce)一同居住在汽車旅館中,女童當天和姊姊去旅館探望她,媽媽後來和姊姊到車上拿東西,返回房間時目睹女童遭皮爾斯性侵。

????BOLO????Convicted Child Molester Bruce Pierce was shot & wounded by a Mother after she found him allegedly trying to rape her 12-year-old daughter inside an Indianapolis motel room Saturday.



Pierce sought treatment at a local Hospital but fled before being detained. He is facing… pic.twitter.com/whWziq191x