媽回旅館房目睹「12歲女兒被壓床性侵」　勇掏槍阻止變態男





▲母親朝男子開槍，成功救出女兒。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國印第安那州一名母親回到汽車旅館房間時，目睹12歲女兒遭一名成年男子性侵，立即上前阻止，還勇敢朝男子開槍，後來帶著女兒逃出房間。目前涉案男子已經被逮捕。

事件5月24日發生在印第安那州中部城市印城(Indianapolis)當地一間汽車旅館，法庭資料顯示，女童的母親和男子皮爾斯(Bruce Pierce)一同居住在汽車旅館中，女童當天和姊姊去旅館探望她，媽媽後來和姊姊到車上拿東西，返回房間時目睹女童遭皮爾斯性侵。

????BOLO????Convicted Child Molester Bruce Pierce was shot & wounded by a Mother after she found him allegedly trying to rape her 12-year-old daughter inside an Indianapolis motel room Saturday.



Pierce sought treatment at a local Hospital but fled before being detained. He is facing… pic.twitter.com/whWziq191x — Dominic Box | J6 Political Prisoner ???????? (@DomFreePress) May 30, 2025

女童的母親表示，她回到房間時，聽到女兒一直大喊不要，開門看到皮爾斯壓在女兒身上、身上衣服已經被撕碎，她立即掏出自己身上的槍，朝皮爾斯狂開多槍阻止，皮爾斯當時手上也拿著一把槍。

受傷的皮爾斯被送醫接受治療，目前警方尚未對外公開他的傷勢，女童也因為被皮爾斯的槍打中，被送到兒童醫院檢查傷勢。皮爾斯就醫後逃跑，警方已對其發出逮捕令，將面臨性侵、猥褻兒童、非法持有武器和監禁14歲以下受害者等指控。

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