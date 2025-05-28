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男友朝臉上放屁！女染鼻竇炎痛苦7年　就醫驗出「大腸桿菌」

▲▼臭味,臭,味道,聞,捏鼻子。（圖／達志影像／示意圖）

▲女認為男友的屁害她生病。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子在網路上自爆，因為前男友對她做的一個噁心行為，讓她長達7年都飽受痛苦。女子表示，前男友當時朝她臉上放了一個屁，沒想到大腸桿菌因此跑到鼻竇中，害她感染鼻竇炎。

身為內容創作者的女子克莉絲汀(Christine Connell)在網路上表示， 當時她剛做完膝蓋手術，人躺在飯店床上休息，男友換褲子時，不小心朝她臉上放了一個屁，「我這一生中從來沒有聞過這麼難聞的味道，我是說真的」，後來便一直飽受鼻竇炎困擾，症狀包含發燒、頭痛、鼻塞等問題。

克莉絲汀多年來一直想要找出原因，所以就醫做了許多檢測，直到醫生在她鼻竇中找到大腸桿菌，她才聯想到前男友，「我希望我是在開玩笑，是大腸桿菌，一般人的鼻竇裡不太可能會有大腸桿菌，因為大腸桿菌來自糞便」。

@christinexploring

I wish I were joking ????

♬ original sound - Christine Connell

克莉絲汀強調，她認為前男友應該不是故意的，只是對方當時放屁時，屁股不小心對著她的臉，而且當時自己剛做完手術，身體也比較虛弱，如果是在健康的狀態下，或許這件事就不會發生了。

影片曝光後引發網友討論，「最可怕的分手報復」、「我有朋友也因為放屁在女友臉上，結果害對方眼睛發炎，最後需要動手術，所以你並不孤單」、「感覺這個故事應該要刊登在醫學期刊上」。

還有網友留言，鼻竇不太可能因為放屁感染大腸桿菌，反而認為感染原因是來自醫院，「大腸桿菌是醫院內染鼻竇炎的常見原因，感染常發生在插鼻管或鼻胃管等醫療程序」。克莉絲汀後來拍片表示，由於藥物治療沒有什麼效果，之後她可能會需要進行手術。

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