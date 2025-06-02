爽中1億元大獎！男控女友代領獎後突然失蹤　秒交新男一起躺床

▲男請女友幫忙領獎金，結果慘被背叛。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

加拿大一名男子買樂透幸運中得500萬加幣（約台幣1億多元）大獎，由於他沒有有效身分證，所以請女友幫忙代領獎，沒想到女友獎金到手後突然搞消失，後來被他發現已經結交新男友，讓他決定起訴。

來自加拿大溫尼伯市(Winnipeg)的男子坎貝爾(Lawrence Campbell)聲稱，他2024年買了一張彩券贏得500萬加幣大獎，由於他當時剛好遺失了錢包和身分證，所以樂透官員建議可以由他的同居女友麥凱(Krystal McKay)先幫忙代領。

???????? A man from Winnipeg claims his girlfriend vanished with his CA$5 million lottery winnings and ran off with her new lover.



Now, he’s taking legal action against her and the lottery company. ????????????



???? Key Details:

???? Lawrence Campbell, from Winnipeg, bought the winning ticket… pic.twitter.com/uHRvTsZVQf — NETSNIX (@NetSnix) June 1, 2025

坎貝爾表示，由於他當時和女友已經同居，是一段長期且穩定交往的關係，所以他很信任對方，「她一直催我去買彩券已經3周以上了，所以那天路過商店時我就想說去買吧」，結果幸運中獎，讓他覺得這筆獎金是2人愛情的見證，沒想到女友領獎後突然失蹤。

坎貝爾表示，麥凱沒回到2人同住的家後，也完全不理睬他的訊息和電話，還在社群媒體上封鎖他，最終他找到對方時，還看到對方和一名男子躺在床上的畫面。

坎貝爾除了起訴麥凱，也對彩券公司提出起訴，因為彩券公司對他提供了錯誤建議與領獎流程缺失才會導致事件。目前麥凱對坎貝爾的所有指控全數否認，雙方將於法庭上對簿公堂。