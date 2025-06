爽中1億元大獎！男控女友代領獎後突然失蹤　秒交新男一起躺床

▲男請女友幫忙領獎金,結果慘被背叛。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

加拿大一名男子買樂透幸運中得500萬加幣(約台幣1億多元)大獎,由於他沒有有效身分證,所以請女友幫忙代領獎,沒想到女友獎金到手後突然搞消失,後來被他發現已經結交新男友,讓他決定起訴。

來自加拿大溫尼伯市(Winnipeg)的男子坎貝爾(Lawrence Campbell)聲稱,他2024年買了一張彩券贏得500萬加幣大獎,由於他當時剛好遺失了錢包和身分證,所以樂透官員建議可以由他的同居女友麥凱(Krystal McKay)先幫忙代領。

???????? A man from Winnipeg claims his girlfriend vanished with his CA$5 million lottery winnings and ran off with her new lover.



Now, he’s taking legal action against her and the lottery company. ????????????



???? Key Details:

???? Lawrence Campbell, from Winnipeg, bought the winning ticket… pic.twitter.com/uHRvTsZVQf