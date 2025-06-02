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持刀性侵80歲老婦還拍照！惡狼竟辯：阿嬤同意…重判14年定讞

▲▼▲▼示意圖,社會,性侵,暴力,成人,女,女孩,挫折,哭,焦慮,獨,悲傷,鬱悶,暗,孤單,創傷,情緒,哭,情緒。（圖／123RF）

▲曾性侵多名少女的陳姓男子，竟又犯下性侵80歲老婦的案件。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

台南市性侵慣犯陳姓男子，去年8月間向鄰居、80多歲的老婦謊稱對方有信件在他家中，將老婦騙到家中，而後持菜刀攻擊老婦，性侵得逞。過程中陳男還以手機拍下照片。陳男被逮後竟辯稱是獲老婦同意而性交，拍照時老婦也未曾反對。法院當然不信，一二審均重判14年，全案再上訴，最高法院2日駁回上訴定讞。

判決指出，陳男為性侵慣犯，在法院可以查詢到的1979年起的判決書中，陳男就犯下多次持刀性侵少女的案件，總計共有8名10歲到18歲的被害人，陳男因此遭判刑7年到19年定讞，多次進出監獄，也不斷接受強制治療，但就是無法停止犯案的衝動。

本案發生於去年8月間，上午8點多，陳男向鄰居老婦謊稱有信件在自己家裡，老婦不疑有他，跟進陳男家中。陳男隨即拿出菜刀，要抱起老婦，老婦立刻抱住門口廊柱，不斷大喊「救命」，但陳男以菜刀炳攻擊老婦，隨即性侵得逞。之後又持刀逼老婦進屋，脫光衣物躺在地上，再度性侵，並以手機拍照性侵過程。完事後才讓老婦離去，整個犯案過程約1個小時。

當地里長發現老婦並未參加慣常的聚會，因此到老婦家中關心，這才發現陳男的惡行。里長先帶老婦驗傷，結果「頭部敲擊疼痛、左腹疼痛、背臀部挫傷、右手肘外處挫傷」，里長隨即報警處理。警方逮捕陳男，陳男坦承不諱，檢方依照「加重強制性交並照相罪」提起公訴。

法院審理時，陳男辯稱確實與老婦發生關係，但這是經過老婦同意；至於過程中他拿出手機照相，老婦也未曾反對。律師也陳述，認為陳男因病態行為才會導致犯案，建請法院減輕其刑。一二審法院均認為陳男歷年來犯下如此多起性侵案件，素行極端不佳；在性侵老婦過程中，任令80歲老婦哭喊至聲嘶力竭，嚴重侵害老婦身體及性自主法益，羞辱傷人甚矣！老婦出庭時還請求將陳男判處死刑、別再出來害人。因此一二審法院均將陳男重判有期徒刑14年。全案再上訴，最高法院2日駁回上訴定讞。

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