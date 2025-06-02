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9歲女童看完牙醫突然昏睡不醒　「幾小時後死亡」原因出爐

▲▼牙醫,拔牙,看牙。（圖／達志影像／示意圖）

▲女童進行牙科手術後突然死亡。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國加州一名9歲女童前去看牙醫，麻醉接受牙科手術後，在回家的車上睡著，即使到家後仍一直昏睡不醒，幾個小時後被發現已經死亡，死亡原因調查結果出爐。

居住在南加州的9歲女童西爾瓦娜(Silvanna Moreno)，去年10月因為牙痛，前往當地牙科看診，後來被轉診到另外一間診所進行臼齒根管手術，於今年3月進行牙科手術，然而手術幾小時後突然死亡。

聖地牙哥郡法醫辦公室近來公布調查報告，裁定9歲女童的死亡是意外，女童接受麻醉時，使用一氧化二氮（Nitrous oxide，又稱為笑氣）後，引發高鐵血紅蛋白血症(Methemoglobinemia)。

驗屍報告顯示，西爾瓦娜3月17日接受手術前一天突然抱怨頭痛，但在接受醫生開立的兒童泰諾(Tylenol)藥品後，症狀有了緩解，隔天她照常接受手術，手術過程約3個小時。

為西爾瓦娜開刀的牙醫診所對外發表聲明，他們進行手術前，不知道西爾瓦娜曾有發燒或任何疾病，且手術當天患者也體溫正常，如果醫生知道患者在手術前24小時內有發燒或任何疾病，會重新安排手術，直到患者恢復健康。

負責手術的醫生強調，西爾瓦娜在手術過程中也從未表現出有高鐵血紅蛋白血症的任何症狀，術後也有持續觀察患者情況，確認她生命值正常且穩定後，才交由父母帶回家。

法醫表示，在女童體內所發現的多種麻醉劑都是常見的標準麻醉藥物，最後裁定事件是意外。家屬目前已在募款網站上開啟活動，希望大家能幫助他們籌募喪禮費用，形容女童生前是一名聰明可愛的小學生。

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