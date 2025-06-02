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女大生度假回家發現「租屋有陌生半裸男」　嚇：一直住在我家　　

▲▼開門,門把（圖／CFP）

▲女子回家，發現家裡有陌生人。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名女大生度假回到租屋處時，發現家中突然出現一名半裸的陌生男，把她和男友都嚇了一大跳，然而對方的反應卻十分淡定，一度讓她以為是自己走錯房子，在她離家度假這段期間，陌生男似乎一直住在她的家中。

在雪梨大學就讀的22歲女子Denoora Lyu，2月17日結束度假，和男友威廉(William Qu)一同返回住處時，意外發現30歲男子迪倫(Dylan Patrick Yelkovan)赤裸著上身出現在他們家。

從Denoora拍攝的照片中可看到，當時迪倫赤裸著上身，躺在她與男友家中，家內四處散落著迪倫的物品。Denoora表示，「一開始我還以為是我走錯地方，當時真的是嚇壞了，一個完全陌生的人出現在我家，我一直很擔心，萬一他有刀怎麼辦」。

Denoora表示，迪倫發現他們後反應十分平靜，默默收拾好自己的東西後，從陽台離開，讓她懷疑，迪倫當初應該就是從陽台偷闖進他們家中，後來在大樓管理員的幫忙下，將迪倫逮捕。

這對情侶後來仔細檢查發現，2人的私人物品幾乎都曾遭到迪倫翻過，對方不但偷穿男友衣服，其中一些衣服上還沾了糞便，且男友的信用卡也遭到盜刷，幸好銀行最後歸還了被盜刷的錢。

Denoora最後不得不將所有迪倫碰過的物品全數丟棄，還花費2000澳幣（約台幣3萬多元）暫時居住在飯店中，直到住家重新清理乾淨。迪倫4月1日接受審判後獲釋，雖然被判處9個月刑期，但以受到嚴格監管的方式避免入獄。

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