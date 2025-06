女大生度假回家發現「租屋有陌生半裸男」　嚇：一直住在我家　　

▲女子回家,發現家裡有陌生人。(圖/示意圖/VCG)

記者李振慧/綜合報導

澳洲一名女大生度假回到租屋處時,發現家中突然出現一名半裸的陌生男,把她和男友都嚇了一大跳,然而對方的反應卻十分淡定,一度讓她以為是自己走錯房子,在她離家度假這段期間,陌生男似乎一直住在她的家中。

在雪梨大學就讀的22歲女子Denoora Lyu,2月17日結束度假,和男友威廉(William Qu)一同返回住處時,意外發現30歲男子迪倫(Dylan Patrick Yelkovan)赤裸著上身出現在他們家。

A university student has been left stunned after returning from holiday to find a half-naked guy living in her apartment, using her belongings, spending on her bank card, and leaving the place a mess. READ: https://t.co/55V0MI6rOE pic.twitter.com/4WyI9hvrhq