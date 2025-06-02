畫面曝光！　美移民局突襲「逮36名台灣、中國籍非法移民」

美中貿易戰持續升溫，即便美國聯邦法院日前裁定川普政府多項關稅措施違法，白宮仍強硬表態不會撤回相關政策。美國商務部長盧特尼克直言，關稅不會消失，並透露原本針對部分高關稅設定的90天寬限期也不會延期，為7月恐正式生效的關稅措施增添更多不確定性。