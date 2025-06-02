畫面曝光！　美移民局突襲「逮36名台灣、中國籍非法移民」

▲美國移民局突襲洛杉磯地下夜店，逮捕36名中國和台灣公民。（圖／翻攝自X）
記者張方瑀／綜合報導
美國國土安全調查局（HSI）與執法與遣返作業局（ERO）洛杉磯辦公室日前聯手突襲一間位於南加州的地下夜店，當場逮捕了36名中國與台灣籍人士，理由是他們非法居留美國。
Early this morning, HSI Los Angeles w/ @EROLosAngeles & partners from the El Camino Real Financial Crimes Task Force conducted an enforcement operation in an underground nightclub. 36 Chinese and Taiwanese nationals were arrested for being illegally present in the U.S. pic.twitter.com/oc048Rj3Cn— HSI Los Angeles (@HSILosAngeles) May 31, 2025
根據《福斯新聞》報導，美國移民與海關執法局（ICE）於當地時間5月30日清晨在社群平台X發布突襲現場影片，畫面顯示執法人員進入夜店展開行動，後續則可見一群疑似非法居留者被安排坐在人行道旁，並依序登上白色廂型車送往相關單位。
ICE簡短說明指出，此次行動由HSI洛杉磯與ERO洛杉磯辦公室、El Camino Real金融犯罪特遣隊共同執行，逮捕對象為「非法滯留美國的36名中國與台灣籍人士」。
不過，相關單位並未進一步透露夜店名稱與具體地點。
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