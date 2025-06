畫面曝光！　美移民局突襲「逮36名台灣、中國籍非法移民」

▲美國移民局突襲洛杉磯地下夜店,逮捕36名中國和台灣公民。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

美國國土安全調查局(HSI)與執法與遣返作業局(ERO)洛杉磯辦公室日前聯手突襲一間位於南加州的地下夜店,當場逮捕了36名中國與台灣籍人士,理由是他們非法居留美國。

Early this morning, HSI Los Angeles w/ @EROLosAngeles & partners from the El Camino Real Financial Crimes Task Force conducted an enforcement operation in an underground nightclub. 36 Chinese and Taiwanese nationals were arrested for being illegally present in the U.S. pic.twitter.com/oc048Rj3Cn