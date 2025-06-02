波蘭總統大選逆轉！川普力挺的候選人勝出　曾是業餘拳擊手

▲納夫羅茨基接下來將接替現任總統杜達的位置，杜達的任期將於8月6日結束。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

波蘭1日舉行第二輪總統大選，官方最終計票結果2日揭曉，美國總統川普支持的保守派民族主義歷史學家、當過業餘拳擊手的納夫羅茨基（Karol Nawrocki）得票率50.89%勝出，當選總統，擊敗華沙市長佐薩斯科斯基（Rafal Trzaskowski）。

美聯社、彭博報導，波蘭這次的總統選舉投票率為71.63%，波蘭國家選舉委員會2日完成100%計票後在網站公布大選結果，反對派的候選人納夫羅茨基得票率50.89%，獲得1060萬6628張選票，在15省之中的6省拿下勝利，而執政黨「公民聯盟」候選人、現任華沙市長佐薩斯科斯基的得票率為49.11%，獲得1023萬7177張選票，主要支持者來自波蘭中西部。

這次總統大選競爭相當激烈，從兩週前的第一輪投票開始就相當緊張，1日晚間公布的初步出口民調顯示佐薩斯科斯基有望獲勝，但才過沒幾個小時，民調結果顯示納夫羅茨基後來居上，最終贏得大選。納夫羅茨基接下來將接替現任總統杜達（Andrzej Duda）的位置，杜達的任期將於8月6日結束。

42歲的納夫羅茨基除了是歷史學家，也當過業餘拳擊手，獲得民族主義政黨「法律正義黨」（Law and Justice Party）支持。他也獲得美國總統川普的支持，保守派政治行動大會（CPAC）上周在波蘭舉行首次會議，美國國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）大力讚揚納夫羅茨基，敦促波蘭人把選票投給他。

納夫羅茨基的競選口號是「波蘭人優先」，支持烏克蘭對抗俄羅斯，但反對烏克蘭加入北約（NATO）。