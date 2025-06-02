川普指控違反協議　美財長證實：北京「扣住稀土」

▲貝森特證實中國扣住稀土，成為美中最大分歧點。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普5月30日指控，中國違反兩國貿易協議，但未提及具體違規行為是什麼。財政部長貝森特（Scott Bessent）在節目中坦承，總統所說的，正是北京扣留稀土的行為，這也是雙邊最大分歧。

美中在日內瓦展開經貿會談後，於5月12日發布聯合聲明宣布，兩國4月初開始對彼此徵收的大部分關稅，將展開90天暫緩期，即美國對中國關稅從145%降到30%，中國對美國關稅則從125%降至10%。

不過，川普5月30日卻在自家社群媒體Truth Social發文指控，「中國完全違反了他們與美國的協議，或許對一些人來說並不意外。『好好先生』做到這裡為止了」

對此，貝森特在1日播出的CBS節目「面對國家」（Face the Nation）承認，中國所扣留的產品，包括用於電腦晶片與電動車電池等高科技產品的稀土等關鍵礦物，這是雙方最嚴重的分歧，「事實上，他們扣留了我們在協議中同意釋出的商品，可能是中國系統出了一點小問題，也可能是故意的。」

▲美中5月日內瓦會談後，互相課徵高額關稅的緊張局勢一度緩解。（圖／路透）



除了貿易爭端，美中之間還有其他衝突。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）先前表示，政府正在「積極撤銷」一些中國留學生的簽證。被問及政府是否有意升級與北京的對峙時，貝森特給出否定答覆，並稱美國不想要脫鉤，但「中國正在做的事情是，扣留了對於印度與歐洲工業供應鏈至關重要的產品，這不是一個可靠夥伴會做的事情。」

不過，貝森特也很有信心地認為，川普與中國國家主席習近平談話後，美中貿易爭端「將能夠獲得解決」，「我相信我們很快就能看到一些進展。」

川普4月透露，他曾與習近平談過關稅問題，但北京否認雙方發生過直接對話。事實上，自從川普今年1月就職以來，就誓言要與習近平對話，但迄今沒有宣布正式計畫。

白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）5月30日也向記者們談到，「中國沒有履行對美國做出的承諾與義務，因此美國將採取各種行動，確保未來（北京）遵守協議。」他強調，川普總統仍希望中國選擇合作與開放之路，美國也希望看到中國盡快遵守協議、履行義務，確保總統希望的合作性與建設性關係。