新婚5天！新郎收到神秘包裹　「打開瞬間爆炸」與姑婆當場斃命

▲新郎被假裝是新婚禮物的包裹炸死。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度26歲男子蘇密亞(Soumya Sekhar Sahu)新婚5天，在家收到了一個神祕包裹，以為是新婚禮物的他，與22歲妻子瑞瑪(Reema)一同打開，沒想到包裹其實是炸彈，當場奪走他與姑婆的性命，妻子也身受重傷，入院治療1個月。

這起不幸事件2018年2月23日發生在奧里薩邦帕特納加爾鎮(Patnagarh)，身為軟體工程師的26歲男子蘇密亞，與85歲姑婆Jemamani Sahu被偽裝成新婚禮物的包裹炸死。事件也造成妻子瑞瑪嚴重燒傷、耳膜破裂。

事發當時，蘇密亞與妻子正在做午餐，包裹上寫著蘇密亞的名字，寄件地址是從230公里外恰蒂斯加爾邦的賴布爾市(Raipur)所寄出。

當地警方隨即對案件展開調查，但是一直無法取得進展，後來移交至犯罪部門進行調查，經過長期蒐集證據與仔細調查下，終於將49歲大學教授梅赫(Punjilal Meher)逮捕。

調查發現，梅赫與蘇密亞的母親薩胡(Sanjukta Sahu)在同一所大學任職，因為不滿校長職位被薩胡搶走，便策劃了這起謀殺案，他上網看影片學習如何自製炸彈，2017年時購買大量鞭炮進行測試，為了隱藏行蹤，刻意把手機留在家中，甚至參加了受害者的婚禮和喪禮，計畫十分縝密。

這起被稱為「婚禮炸彈」的案件震驚當地，被控謀殺、謀殺未遂和使用爆炸物等多項罪名的梅赫，5月28日被法院裁定罪名成立，判處終身監禁。