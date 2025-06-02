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地磁風暴來襲南北半球現極光　美27州可見「鮮豔色彩渲染天空」

▲冰島極光。（圖／pixabay）

▲冰島極光。（圖／pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

地磁風暴乍聽之下有些恐怖，其實那是大自然壯麗極光的成因，隨著太陽活動頻繁，近期南半球的澳洲多地出現絢爛南極光，美國氣象單位也預測，自6月1日起至2日，北半球的美國境內將有多達27個州有望觀測到北極光。

根據澳洲廣播公司新聞網（ABC News）報導，近日澳洲各地的觀測社群平台如臉書「天氣迷」（Weather Obsessed）湧入大量來自南澳與塔斯馬尼亞等地的南極光（aurora australis）照片，粉紅、綠、紫等色彩渲染夜空，景象壯觀。

極光的成因來自於地磁風暴，而地磁風暴則是由太陽活動「日冕物質拋射」（CME, Coronal Mass Ejection）所引起。澳洲太空天氣預報中心（ASWFC）預報員賈克林（Andrew Jackling）說明，日冕物質拋射是太陽將高能帶電粒子向太空噴發，這些粒子抵達地球後與磁場交互作用，進而引發地磁擾動，使高空中的氧與氮原子激發出鮮豔光芒。

如果這類現象發生在南半球，就形成南極光；出現在北半球，則稱為北極光（aurora borealis）。

不僅是南半球，美國也將迎來觀測極光的良機。《富比世雜誌》（Forbes Magazine）報導，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）已發布極光觀測預報，指出受日冕物質拋射影響，預計6月1日至2日期間，美國27個州可能看到北極光。

NOAA表示，預計自5月31日開始，隨著太陽風暴加劇，極光活動將迅速升溫，最佳觀測時間為6月1日中午至2日凌晨。
根據NOAA資料，包括華盛頓州北部、愛達荷州北部、蒙大拿州、懷俄明州東北部、北達科他州、南達科他州、明尼蘇達州、威斯康辛州、密西根州與緬因州等在內的多個州，都可能在北方夜空看到極光現象。

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