日女坐博愛座「滑手機」慘遭肘擊！　75歲老翁施暴被逮

▲日本一名女子因為在博愛座上使用手機，遭醉酒老翁毆打。（示意圖／資料照）



記者王佩翊／編譯

日本北海道札幌市發生博愛座暴力事件，一名50多歲女子坐在博愛座上使用手機，沒想到竟因此遭到隔壁的一名高齡男子肘擊，導致肋骨疼痛。警方獲報後趕往現場逮捕施暴男子，經調查兩人並不認識，而老翁則屬於酒醉狀態。

根據《北海道新聞》報導，75歲嫌犯27日晚間9時20分在札幌市地下鐵東西線的列車內，毆打一名50多歲的女性乘客。當時女乘客坐在博愛座上滑手機，老翁竟突然動粗，用手肘猛力撞擊她的肋骨。

事發後，受害女子隨即帶著男子一同在「南郷通18丁目站」下車，並立即向站務人員求助，站方隨即報警處理。

警方趕抵後，則當場依施暴嫌疑逮捕這名住在清田區的75歲無業男子。面對警方調查，男子坦言是因為無法接受對方在博愛座用手機，才會動手。警方指出，老翁被逮時身上帶有酒意，而嫌犯與被害人並不認識。

對此，札幌市交通局則呼籲民眾，在專為年長者與身障者設置的博愛座周圍，應盡量避免使用手機，或至少將手機設定為不發出電波的模式，以維護乘車禮儀與安全。

這項規定是因為早期手機為2G，且當時植入病患體內的心臟起搏器效能較差，無法否定手機電波會造成影響的關係；而如今手機已經大量普及，手機也多改為電波影響較小的3G和4G，對心臟起搏器的影響可以說是極低。